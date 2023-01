Planean modificar la acusación de inicial del Anthony Eliff quien enfrenta cargos de asesinato

El detenido ha permanecido en custodia por los últimos tres años acusado de homicidio, pero hoy en la audiencia se efectuó una moción para modificar la acusación inicial en su contra.

Durante la breve audiencia efectuada hoy se ventiló que el juez considerada omitir cierta evidencia en este caso, "un procedimiento normal en este tipo de casos", explica el fiscal del condado Cameron, Luis Saenz.

"La audiencia que pidieron para hoy que quedó asentada para el 23 de febrero, ellos están tratando de convencer al juez que hubo unos detalles que la policía no le respeto sus derechos y quieren que el juez ordene al fiscal que no se use esa evidencia" agrego Saenz.

Anthony Eliff, de 48 años, ahora enfrenta cargos criminales de asesinato por dos incidentes por separado, 1 primero lo vincula como el presunto autor material de asesinar a Guillermo García de 41 en un hecho perpetrado en febrero del 2020 y ahora se conoce que enfrenta una segunda acusación de asesinato por la muerte de Elyn Loera de 32 años de edad cuyos restos fueron localizados en un predio en la ciudad de San Benito.

El fiscal Sáenz agregó que se concentraran inicialmente para dar paso al proceso judicial en la muerte del señor Guillermo García.

Datos iniciales en la investigación revelaron que Lorea fue reportada como desaparecida en el 2019 cuando visitó a Elliff con quien tenía una relación amorosa. Bajo juramento, Eliff declaró a las autoridades que en su visita se produjo una discusión con la mujer al descubrir en su teléfono videos de ella sosteniendo relaciones con otro hombre.

