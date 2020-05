Policía busca a hombre tras robos en gasolinera de Edinburg

El Departamento de Policía de Edinburg está buscando a un hombre después de dos robos en una tienda de gasolinera.

El primer robo tuvo lugar a las 3 a.m. el sábado en la gasolinera Xoom en Edinburg - ubicada en 1606 East Richardson Road, según la información proporcionada por la portavoz de la policía de Edinburg Arielle Benedict.



El hombre exigió dinero y se fue con alrededor de $100 el sábado por la mañana. El hombre le mostró un cuchillo al cajero, pero no hubo heridos.



El segundo robo tomo lugar alrededor de la 1:30 a.m. del jueves en la misma tienda.



El hombre amenazó al cajero con un cuchillo y tomó alrededor de $30 - no se reportaron heridas, según Benedict.



Las autoridades no están publicando video de vigilancia en este momento.