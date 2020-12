Presidente mexicano defiende políticas migratorias restrictivas

CIUDAD DE MÉXICO (AP) - El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, defendió el jueves la política restrictiva de inmigración de México, que ha impedido que muchos migrantes centroamericanos crucen México para llegar a la frontera con Estados Unidos.

México ha enviado oficiales de la Guardia Nacional y agentes de inmigración a la frontera sur con Guatemala para evitar que las caravanas de migrantes ingresen a México y detener a quienes logran cruzar.

"Hemos protegido a los migrantes, no ha habido violaciones de sus derechos humanos", dijo López Obrador. "Ahora están registrados, están protegidos, para que no entren por el sur, para que no sean víctimas de delincuentes".

López Obrador negó que el gobierno de Estados Unidos haya presionado a México para que imponga restricciones, incluida la política de 'Permanecer en México' a los solicitantes de asilo. Formalmente conocido como los Protocolos de Protección al Migrante, la política envía a los solicitantes de asilo de otros países de regreso a México mientras esperan las fechas de los tribunales para sus solicitudes estadounidenses.

"Fue nuestra propia decisión, que tomamos, los gobiernos extranjeros no nos imponen nada", dijo el presidente.

Cuando se le preguntó cuál sería el futuro del programa, que ha dejado en gran parte a migrantes centroamericanos apiñados en campamentos improvisados ??en algunas ciudades fronterizas mexicanas, López Obrador dijo que "esperaremos hasta que llegue el señor Biden, hasta que asuma el cargo"

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, se ha comprometido a poner fin a muchas de las políticas de inmigración de Trump, comenzando con los Protocolos de Protección al Migrante.

De hecho, Trump en un momento amenazó con imponer aranceles a los productos mexicanos a menos que el gobierno de López Obrador tomara medidas enérgicas contra el flujo de migrantes que se dirigían a Estados Unidos.

La voluntad de López Obrador de asumir la propiedad de las políticas de inmigración a pesar de la evidencia de la presión estadounidense refleja su postura nacionalista en la mayoría de los temas; ha hecho de la defensa de la soberanía de México un tema central.

Pero también refleja cálculos políticos internos.

Uno de los mayores temores de López Obrador es una posible repetición de la masacre de 2010 de 72 migrantes por parte de un cartel de la droga en el estado norteño de Tamaulipas. Debido a que los migrantes con frecuencia utilizan contrabandistas de inmigrantes aliados de los cárteles o pasan a través del territorio de los cárteles, bloquear su flujo a través de México reduce la posibilidad de otra masacre de este tipo.

Si bien existe una simpatía generalizada por los migrantes en México, el apoyo interno para que crucen el territorio mexicano es débil, especialmente durante la pandemia del coronavirus o si los movimientos masivos de migrantes amenazan con complicar los cruces fronterizos legales para los mexicanos.

