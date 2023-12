Programa en el condado Hidalgo entregará subsidios a empresas

Según los reportes estadísticos, los residentes que viven en Hidalgo cuenta con ingresos por debajo del promedio nacional, en muchos casos, por tratarse de una comunidad rural.

Por ello, se ha creado un programa disponible para ayudar a crecer a las pequeñas empresas.

Silvia Rodríguez y su hermana Tita llevan más de 25 años viviendo en Hidalgo preparando las declaraciones de impuestos de los residentes en la comunidad.

Rodríguez y su hermana han asesorado a las pequeñas y medianas empresas en cómo manejar sus presupuestos.

"No sabe ni cómo manejar una nómina, no sabe cómo tratar a los trabajadores, no sabe ni cómo elegir las personas que son aptas para lo que estás pidiendo", comentó Rodríguez.

Rodríguez hace parte de más de 50 otras pequeñas empresas en Hidalgo, quienes buscan competir para recibir una subvención de hasta 15.000 dólares, las cuales serán expuestas ante un panel de expertos.

"Ellos van a decidir con tiempo. En qué forma los fondos pueden ayudar al negociante", indicó Prisciliano Treviño, director de la Corporación de Desarrollo Económico de Hidalgo.

Prisciliano Treviño señala que las subvenciones del Departamento de Agricultura son unas estrategias para ayudar a fortalecer el emprendimiento en la comunidad.

"La violencia en México ha sido que muchos de negocios aquí del lado del puente internacional se han cerrado", declaró Treviño.

La fecha límite para entrar a la competencia será el 28 de diciembre.