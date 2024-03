Programa social en Mission brinda reparaciones gratuitas de casas

'Paint Mission Beautiful' es un programa que busca apoyar a los vecinos más necesitados con un simple acto como reparar o remodelar su hogar.

El programa está diseñado especialmente para las personas de bajos recursos y discapacitadas de la tercera edad que no tienen los fondos o la ayuda para remodelar el hogar.

Emigdio Villanueva es el dueño de la compañía de construcción 'Villa Homes' y dice que esperan cumplir varias reparaciones en este proyecto

"Lo estuve haciendo la semana pasada preparando la madera, también tratamos de aprovechar como estos escalones que están aquí no son adecuados para la persona porque ya está en una cama o cuando viene la ambulancia no lo puede sacar, entonces lo que hicimos fue de tumbar esto", dijo Villanueva.

La semana pasada el equipo fue a la casa de un vecino para saber qué materiales se necesitan para hacer el proyecto.

"Vamos a hacer otros escalones en ese lado y luego ya el programa le va a ayudar a la gente, le va a hacer su rampa que va a ser adecuada para ella", comentó Villanueva.

Petra Méndez lleva meses queriendo reparar su hogar. Ahora, con el programa 'Paint Mission Beautiful', estás reparaciones se convertirán en una realidad.

"Económicamente, yo no tenía dinero como para hacer todo lo que yo quería. Y pues me tocó que me enfermé. Yo tuve un accidente", expresó Méndez, quien ha sido residente de Mission por los últimos 25 años.

Actualmente, Méndez vive con su sobrina, quien la ayuda. Para continuar la misión del programa 'Keep Mission Beautiful' está en busca de voluntarios.

Para más información sobre cómo solicitar ayuda y recibir este servicio gratuito, puede hacerlo haciendo clic a este enlace.