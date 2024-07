Realizan evento de donaciones de útiles escolares

By:

in Noticias RGV

Según la directora ejecutiva de STVT, no existe mejor regalo que la tranquilidad de los padres al saber que sus pequeños están más que preparados para recibir el nuevo año escolar.

"Cada año escolar estoy segura de que todo el mundo siente mariposas, todos tenemos sentimos cuando empezamos algo nuevo, así que sabiendo que en tu primer día de escuela estarás listo y preparado con tu mochila llena de suministros... vas a poder conquistar todo", agrega Vanessa Pardo, directora ejecutiva de STVT McAllen.

Por ello, STVT invita a la comunidad estudiantil asistir a cualquiera de sus planteles ubicados en las ciudades de McAllen, Brownsville y Weslaco para participar en el evento que llaman "BYOB" pero que no se confunda con su significado original "Bring Your Own Beer".

"En realidad lo llamamos BYOB, pero significa bring your own backpack o traer tu propia mochila. Hemos estado haciendo esto por más de 6 años, ha sido un evento comunitario que nos apasiona aquí, no solo stvt McAllen, sino también STVT, Weslaco y Brownsville están haciendo esto el mismo día", agrega Vanessa Pardo, Directora ejecutiva de STVT McAllen.

Pardo nos dice que en los años anteriores han logrado ayudar aproximadamente 600 familias del Valle con útiles escolares y esperan que este año ese número incremente.

"BYOB" se llevará a cabo el primero de agosto entre las 4 y 7 de la tarde en las tres ubicaciones de STVT.

Repartición de útiles escolares:

1 agosto

De 4 pm a 7 pm

STVT McAllen: 1800 S Main Street

STVT Weslaco: 2419 Hagger Avenue

STVT Brownsville: 1900 I-69E Frontage Road

Al traer sus propias mochilas, los estudiantes serán guiados por los pasillos de STVT donde agarrarán los útiles necesarios.

Además, si desea donar útiles, también puede ir a cualquiera de esas tres ubicaciones. No olvide que los materiales deben ser nuevos y las donaciones deben realizarse antes del día del evento, que como ya les mencionamos es el primero de agosto.