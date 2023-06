Realizan evento en la playa Boca Chica con el fin de promover la conservación de la vida silvestre y el ecosistema

Este fin de semana, la playa Boca Chica recibió a decenas de familias que planearon participar en una serie de actividades al aire libre con un enfoque educativo para los más pequeños del hogar sobre la importancia de cuidar y mantener playas más limpias en el condado Cameron.

La atractiva y recreativa convocatoria familiar se ha realizado por los últimos 12 años. Todo empezó desde la tarde del sábado, donde las familias participantes se preparan de manera anticipada al traer todo lo necesario para acampar y pasar la noche a la orilla de la playa y a unos metros de la base de lanzamiento de SpaceX.

"Anoche llegamos, anduvimos dando la vuela por el río y nos parqueamos aquí cerquita donde está la campana" dijo Juan Ranger, un residente

El señor Rangel es una de las familias que se instaló aquí con la finalidad de participar en un torneo de pesca recreativa para toda la familia.

"A mí me gusta mucho la playa y me gusta pescar y más en los torneos verdad este es uno de los primeros y me gusta mucho venir a pescar, nos relajamos aquí con la familia" agrego el residente Ranger.

"Es el tiempo perfecto, el clima perfecto, la playa está muy bonita y ahorita, es cuando las familias quieren salir a la playa y más porque los niños no están en la escuela y salir en familia" comento el alguacil del precinto 2 en el condado Cameron, Abel Gómez.

Este año se registraron 250 participantes, el cual visiblemente lleno una gran parte del litoral costero desde el canal de navegación hasta la boca del río grande lugar que normalmente luce desierta, convirtiendo un fin de semana inolvidable para los pequeños que disfrutan de las vacaciones de verano.

"La experiencia y la convivencia con mi hija, con mi familia y con mis amigos es un bonito fin de semana y son recuerdos para la vida" dijo el residente de Brownsville, Oscar Pizana.

Para promover, conservar, proteger la vida silvestre, las plantas y su entorno del ecosistema de la playa, cada familia participó en la colecta de basura a cambio de formar parte de un sorteo donde se hicieron entrega de varios premios.

A pesar de que se entregaron premios económicos a los primeros tres lugares en la pesca recreativa, sin duda que el atractivo de esta actividad fue el compañerismo que se disfrutó a la orilla de la playa Boca Chica.

