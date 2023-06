Recomiendan nadar cerca a un salvavidas ante incremento de olas y fuertes vientos en la playa

Las corrientes que produce el mar pueden ser muy peligrosas. En el siguiente informe, repasamos sobre este tema tan importante y, sobre todo, en pleno verano con tanta gente yendo a las diferentes playas en el sur de Texas.

"Honestamente, no sabíamos que el viento iba a estar así de mal", comenta Nallely Lopera, turista.

En el parque Isla Blanca, los salvavidas instalan la bandera roja para alertar a los nadadores del riesgo de corrientes.

"Esto me hace sentir que no debería ir muy profundo, porque no me gustaría que me lleven las olas", señala Cassidy Ruiz, otra turista.

Especialistas precisan que la corriente empuja hacia afuera, no hacia adentro, entonces en realidad una persona puede flotar y permanecer a salvo para poder llamar por ayuda o poder nadar lateralmente para poder llegar a la playa y salir de todo eso.

En estos días, se recomienda nadar en áreas donde haya un salvavidas trabajando porque ellos están entrenados para ayudar ante cualquier emergencia.

