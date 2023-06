Recortes en los beneficios de SNAP afectará a miles de adultos en la tercera edad

By:

in Noticias RGV

María de Jesus tiene varios trabajos, incluyendo limpiar casas y ayudar, cuidar sus nietos, "porque ayudarle a mi hija con lo de para los niños y a mí me gusta mucho trabajar, a mí no me gusta estar en la casa" dijo la residente de Mission.

Según la directora de una organización en San Antonio, el trabajo de cuidar a los nietos es distinto "porque como nosotros nos crearon, esos niños, no los vamos a crear igualmente," agrego la directora de Texas Grandparents Raising Grandchildren.

Mercedes Brístol es la líder del grupo Texas Grandparents Raising Grandchildren o abuelos de Texas criando nietos. Ella dice que a veces no saben que tienen necesidades emocionales y psicológicas.

"Por ejemplo, yo tenía uno de seis años, un niño y se portaba un poco mal en la escuela. Entonces, pues yo le daba sus nalgadas verdad, porque yo dije, pues él se tiene que portar bien. Lo que no entendía que este niño tenía muchos traumas muy adentro donde él había sido golpeado desde chiquito y yo no me daba cuenta" expreso la directora Brístol.

Por eso ella tuvo que dejar su trabajo solo para cuidar a sus nietos, ahora le preocupa que los abuelos no tendrán subsidios alimenticios y no sabe dónde acudir.

Para María de Jesús esta parte de su vida, "uno no siente responsabilidad, porque uno, ya desde un principio, ya supo la responsabilidad que se estaba echando" confeso la residente de Mission.

El condado Hidalgo se encuentra en el puesto número 13 de más de 200 condados en todo Texas, liderando en el desempleo.

A través de un comunicado del condado Hidalgo, Richard Cortés dijo que por este motivo creó una comisión para poder contrarrestar los problemas de la pobreza en su condado, diciendo que se deben crear mayores puestos de empleo que le pagan a la gente salarios que los saca de la pobreza, para que ellos nos sigan en el ciclo de pobreza y recibiendo beneficios del gobierno, contribuyendo a la sociedad con sus impuestos.

Vea el video para el informe completo.