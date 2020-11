Regresa escasez de productos por rebrote de COVID-19

By: Joseph Pisani y Anne D"innocenzio

in Hechos Valle

NUEVA YORK (AP) - ¿Buscas papel higiénico? Buena suerte.

El aumento en el número de nuevas infecciones de coronavirus en Estados Unidos está causando que los compradores visiten las tiendas para abastecerse, dejando anaqueles vacíos y obligando a los establecimientos a imponer límites a la compra de ciertos artículos.

Walmart informó el martes que tiene problemas para cubrir las demandas de suministros de limpieza en algunas de sus tiendas. Las cadenas de supermercados Kroger y Publix han impuesto límites a las compras de papel higiénico y toallas de papel después de un repunte reciente en la demanda. Y la mayoría de los paños desinfectantes y toallas de papel están agotadas en Amazon.

Una escena similar se vivió en marzo pasado, cuando la pandemia llegó por primera vez a Norteamérica, obligando a la población a resguardarse en casa.

Pero Geoff Freeman, presidente y director general de la Asociación de Marcas de Consumo, dijo que no prevé que la situación sea tan grave en esta ocasión debido a que las órdenes de confinamiento son regionales y toda la población está mejor preparada.

"El hecho de que tanto consumidores como fabricantes y vendedores estén mejor informados nos debería brindar una mayor sensación de tranquilidad y garantizarnos que podemos cubrir esta creciente demanda", declaró Freeman.

El mayor problema de suministro parece encontrarse entre los productos de papel: El 21% de las repisas en las que se almacenan las toallas de papel y el papel higiénico están vacías, su nivel más elevado en al menos un mes, de acuerdo con la compañía de investigación de mercados IRI. Los productos de limpieza permanecen en un nivel del 16%. Antes de la pandemia, por lo general se agotaban entre el 5 y el 7% de los productos, indicó IRI.

Sumándose al problema está el hecho de que cerca del 10% de la fuerza laboral de las plantas en las que se fabrican estos productos se ha reportado enferma, en especial por entrar en contacto con personas que han sido diagnosticadas con COVID-19, indicó Freeman.

Kelly Anderson, residente de Colorado Springs, Colorado, dijo que necesita más suministros ahora que se cancelaron las clases presenciales en su área a principios de este mes, por lo que sus dos hijos pasan más tiempo en casa. Se ha dado cuenta que hay otras personas que también se están abasteciendo: En una visita reciente, notó que en Safeway y Walmart quedaban pocas botellas de agua y paños desinfectantes, dos productos que habían sido fáciles de encontrar desde mediados de año.

También le ha sido más difícil que le lleven las compras a domicilio. Anderson señala que ha tenido que esperar hasta dos días en lugar del horario regular de entregas el mismo día. Pero la situación no es tan grave como a principios de año.

"Marzo parece que fue hace un millón de años, pero sí recuerdo haber entrado en pánico", comentó. "Tenía que pasar una semana para que me entregaran mis compras".

Walmart informó que a pesar de que hay pocos suministros en ciertas zonas, cree que podrá enfrentar cualquier acumulación actual, a diferencia de principios de año. Amazon señaló que trabaja con fabricantes para abastecerse de productos como paños desinfectantes, toallas de papel y desinfectante de manos.

