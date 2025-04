Residente de Álamo reporta pérdida de su camioneta tras las inundaciones

Las recientes tormentas también causaron que cientos de autos quedaran varados en las calles y carreteras del Valle del Rio Grande.

Un residente no encuentra su camioneta, por lo que sospecha de robo. Sobre la calle Frontage Road, entre la calle Álamo y César Chávez, donde de acuerdo a Joanna Franco, propietaria del vehículo desaparecido, es donde dice que su marido dejó la SUV, tras no poder continuar conduciendo por las inundaciones el pasado jueves 27 de marzo.

En un video grabado por un empleado del negocio de venta de autos Drivenci Motors, se puede ver al señor Erick Franco, saliendo de la SUV Gg-Wagon Mercedes Benz modelo 2017, en medio de la tormenta registrada la semana pasada.

En otro video tomado por la cámara de seguridad del mismo negocio, pasadas de la media noche, se puede observar que algo jala la camioneta G-Wagon. Sin embargo, no se puede observar de quién se trata.

La esposa del señor Erick, Joanna Franco, indica que al día siguiente que fueron a recoger su vehículo, este no se encontraba en la Frontage Road donde la dejo su marido. Así que iniciaron la búsqueda por el vehículo, pero sin éxito.

"Estuvimos llamando a varios negocios de grúas, y todos decían que no la tenían. Entonces llamamos al departamento de policía, y dijeron no, no la tenemos, eso fue Álamo. Luego llamamos al Departamento de Policía de San Juan, y nos dijeron que no la tenían ahí. Nos tuvieron back and forth, y al último dijimos, hay que reportarla como robada", informó Joanna.

Si usted cuenta con información que logre dar con el paradero de la SUV G-Wagon Mercedes Benz modelo 2017, puede comunicarse a la línea de Testigos contra el Crimen de la ciudad Álamo al 956-702-8477

La policía de Álamo informó que hasta el momento seguirán buscando la camioneta en los negocios de grúas locales. Si no la encuentran, entonces lo investigan como un robo de vehículo, el cual es delito de cárcel estatal, conllevado de 180 días a dos años tras las rejas, y una multa de hasta 10,000 dólares.