Protestan por aumento en el cobro de electricidad en Álamo

in Noticias RGV

Familias de un vecindario en Álamo solicitan respuestas ante el aumento del cobro por el uso en el servicio de electricidad.

Según las familias, no solo tienen que pagar por el servicio de AEP, sino también por el servicio de luz con la compañía distribuidora de la electricidad.

Este es el caso de la familia Camargo, quienes desde hace 18 años han estado viviendo en un vecindario de Álamo.

"De AEP mira lo que pagan es $1.9 centavos y yo $150 dólares, 200 cada mes de puro AEP", dijo Andrés Camargo, residente de Álamo.

Andrés Camargo dijo comunicarse con AEP, quienes suministran la energía eléctrica a más de un millón de medidores eléctricos a residencias y comercios del sur y el oeste de Texas.

Sin embargo, no todos los consumidores pagan la misma cantidad.

"Recargos de AEP central, entre más consuma, más es el cobro. Ellos dicen que lo que yo más consuma de luz es como me van a cobrar ellos y les digo que antes no me cobraban esto", agregó Andrés Camargo.

Según los residentes de Álamo, los recibos han aumentado significativamente para todos en la colonia.

Andrés Camargo menciona que está pagando mensualidades de hasta $600 por el uso de energía eléctrica combinado.

Según Camargo, su vecina quien también está buscando una respuesta ante esto, paga hasta $250 solo por el uso de AEP.

"Son $150 por mes si bien le va y luego le va aumentando y le va aumentando. Tengo viviendo más de 16 años en esta localidad y nunca había tenido este problema. Nosotros pensábamos que al principio era normal lo que estábamos pagando", añadió Lupita Hernández, una residente de Álamo.

Según los residentes afectados, anteriormente las tarifas eran menos de $100 dólares mensuales. Ahora, estás facturas aumentan cada mes sin opción a cambiar de proveedor.

"Dicen que ellos son los dueños del poste y del cablecito, pero antes no pagamos eso, previamente no le pagamos a AEP. No tiene ningún contrato con nosotros y nos dicen que de lo contrario nos cambiemos de vecindario", comentó Hernández.

Noticias RGV se comunicó con AEP con toda la documentación presentada por las familias afectadas.

Los voceros de AEP contestaron con una breve descripción sobre el uso del kilowatt (kwh) y que esto genera el cobro extra.

Según la respuesta de AEP, se puede prever que mientras más los consumidores gasten de luz, será algo similar al cobro extra, cuyos gastos son utilizados para cubrir los cables de electricidad y transportarla.

Por su parte, los residentes del vecindario en Álamo continúan esperando una pronta solución ante el excesivo cobro de la electricidad.