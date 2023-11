Rompe el Silencio: Alto a la violencia doméstica

Las autoridades del condado Cameron reconocen que las estadísticas por la incidencia de casos de violencia doméstica son alarmante, situación que se ha convertido en un reto en materia de seguridad pública, y más cuando estos actos violentos concluyen en consecuencias de sufrir enfermedades mentales e incluso atentan contra la vida.

Por tal razón, el Centro de Ayuda a Víctimas de Violencia Doméstica atienden un promedio mensual de 500 víctimas de este crimen, dato que refleja la gravedad y el impacto que este delito genera en la sociedad actual.

Expertos comentan que la mayoría de estos casos inician con una discusión verbal entre miembros de la misma familia.

En algunos casos, el agresor utiliza conductas de violencia verbal y psicológica, que van desde demandas irrazonables, ser demasiado crítico, y exigir que el otro sacrifique sus necesidades al punto de dudar de su propia percepción. Los casos aumentan entre la comunidad inmigrante.

"Muchos acosadores agresores les dicen a las personas si no tienes papeles o no están legalmente en este país, te voy a hacer que te manden para México o voy a hacer que te quiten tus hijos, diferentes tipos de acoso y amenazas", comentó Virginia García, coordinadora de 'Fiendship Of Women en Brownsville.