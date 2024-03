Salud y Vida: Avances médicos de cirugía para remover juanetes mínimamente invasiva

Los juanetes son pequeñas protuberancias óseas en los dedos de los pies que crean dolor y problemas masivos.

Cirugía es la solución más común, pero un antiguo método tradicional está siendo desafiado por un procedimiento más novedoso e innovador llamado juanectomía mínima.

Megan Christopher se mantiene muy activa siendo madre de tres hijas adolescentes.

Sin embargo, unos juanetes dolorosos la detuvieron por completo.

"Creo que, al menos en mi caso, por la noche, cuando por fin me quitaba los zapatos y me sentaba, me palpitaba el pie", comenta Megan Christopher

Hace unos años, después de una dolorosa juanectomía abierta, investigó un nuevo procedimiento llamado juanectomía mínimamente invasivo.

"Ahora utilizamos herramientas que nos permiten hacer estas pequeñas incisiones en forma de ojo de cerradura, para hacer ese mismo tipo de corte preciso. Los pacientes, durante los dos primeros meses, tendrán mucho menos dolor e hinchazón con las técnicas mínimamente invasivas que con la tradicional cirugía invasiva abierta de juanetes. Cómo la gente consigue juanetes, hay muchas causas. Probablemente, la mayoría de la gente viene y hay, probablemente, múltiples causas, incluso para esa persona. No es solo el mal uso de zapatos o tacones altos. Probablemente, la causa más común es la genética", explica Rebecca Cerrato, MD, cirujano en Mercy Medical Center.

Los pacientes que se someten a una juanectomía mínimamente invasiva suelen poder ponerse un zapato normal en seis semanas y empezar a montar en bicicleta y caminar. La ventaja añadida de Megan fue no tener que mirar sus pies deformados.

"Sí, estoy de regreso, como, ya sabes, puedo ponerme zapatos, y a veces estoy caminando en mi closet y me detengo y pienso ¿cómo? ''Oh, Dios mío, esos son mis pies. Se ven tan bien, ¡se ven tan normales!", agrega Megan Christopher.

Las pequeñas incisiones mínimamente invasivas se realizan con instrumentos especializados para realinear el pie y eliminar la presión. Los médicos advierten que no todos los juanetes pueden tratarse con este nuevo enfoque quirúrgico y que los juanetes pueden volver a aparecer, pero no suelen ser tan dolorosos.