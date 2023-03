Salud y Vida: Consejos para disfrutar de sus vacaciones libres de estrés o dolores de cabeza

By:

in Noticias RGV

Ya sea que estés planeando escapar en avión, tren, barco o coche, la planificación de su viaje es esencial para desestresarse durante las vacaciones.

"Si no planeas las cosas con anticipación, estarás muy decepcionado" dijo Bob Cook, el director de ventas aéreas.

El tiempo es de suma importancia, no reserve muy temprano ni muy tarde.

Según el reporte mundial de US News dice que debe reservar sus vuelos domésticos dos meses antes de cuando planear viajar. Para viajes internacionales, de seis a ocho meses antes y la antigua regla pública de que las mejores ofertas son los martes, ya no aplica. Los costos de combustible fluctuantes es lo que cuenta ahora.

Si viajas en avión, solo debe de llevar equipaje a mano.

"El año pasado, en el 2022, si facturabas tu equipaje, las posibilidades de verlo cuando llegabas a tu destino eran probablemente del 50 al 60 por ciento".

Al reservar un hotel, visite las páginas de Expedía o Kayak para obtener el precio más bajo y luego llame al hotel directamente. Muchos hoteles ofrecen descuentos en tarifas especiales de hasta el 20 por ciento.

"La gente puede ahorrar dinero viajando, al darse cuenta de que no tienen que tomar el nivel más alto. Si eres el tipo de persona que se levanta a las siete de la mañana y no llega a casa hasta las ocho, no necesitas una suite".

Si está buscando obtener el máximo rendimiento este año, Turquía, argentina, Japón, Reino Unido y Tailandia lideran la lista de la mejor tasa de cambio de moneda.

Pero recuerda, no todo se trata de dinero. Claro, ahorra cuando puedas, pero no tengas miedo de gastar en las cosas importantes.

¿Otro gran consejo? Siempre borre sus "cookies" e historial de búsqueda, o utilice una computadora diferente, antes de reservar.

Una vez que comienza a buscar vuelos, se marcaran por haber mostrado interés y como consecuencia, los precios suben. Pero al borrar sus "cookies" o utilizar una computadora diferente, su historial de búsqueda ya no le cobrará más para reservar un vuelo. Recuerde hacerlo con tiempo podría evitarle grandes dolores de cabeza.

Vea el video para el informe completo.