Salud y Vida: Estudios concluyen que el optimismo disminuye el envejecimiento y los problemas de salud

Mientras que la conexión entre la salud física y la longevidad está bien establecida, los investigadores ahora están encontrando que incluso nuestra actitud hacia el envejecimiento puede agregar, o restar, años a nuestra vida.

Las imágenes negativas del envejecimiento están siendo reemplazadas por la multitud de más de 60 aprovechando la vida al máximo.

"Alguien me dijo esto hace mucho tiempo, que la edad es un número. Es un número y mentalmente ponemos estas advertencias encima y es como, eso no tiene sentido" explico Brenda Mosby.

Brenda Mosby no dejará que un número la defina, "me sorprende decir que a los 68 años no estoy tomando medicamentos. Me siento tan bien y me sentí feliz todo el tiempo" dijo Mosby.

En los últimos años, Brenda se casó, comenzó a estudiar ballet y fue protagonista en una obra. ¡Todo esto y Brenda está ciega!

"Perdí la vista, pero encontré mi visión. Mi vida después de la ceguera ha sido un cuento de hadas" agrego Mosby.

Una investigación de la universidad de yale encuentra que las personas con una visión generalmente optimista y también optimista acerca del envejecimiento. Vivían en promedio siete años y medio más que sus colegas, que solían tener perspectivas negativas.

"Ha habido toneladas de estudios que han demostrado que ser optimista en la vida de alguna manera es esto, ya sabes, tu mente le juega una mala pasada a tu cuerpo de alguna manera, donde simplemente tienes una perspectiva más saludable en la vida" dijo el experto en envejecimiento, el biólogo de células, Aditi Gurkar.

Maneras de ayudar a mejorar su actitud sobre el envejecimiento incluyen:

- Encuentre modelos a seguir, personas con perspectivas positivas.

- Nunca culpe su edad, si pierde las llaves de su auto, entienda que eso le pasa a todos.

- Deje de rechazar oportunidades divertidas y nunca digas que es que eres demasiado viejo.

- Asegúrese de llevársela con los "millennials".

Finalmente encuentre su propósito. Un estudio de la universidad de Boston encontró que tener un propósito reducía el riesgo de muerte para los hombres en un 20 por ciento y en un 34 por ciento en las mujeres.

Brenda ha encontrado su rumbo, "mi propósito es ser un ejemplo de amor, alegría y felicidad en todo, en todo lo que hago" expreso Mosby.

Sin embargo, todo lo positivo tiene su lado negativo. Una investigación en Berkley encontró que una actitud negativa sobre el envejecimiento puede aumentar el riesgo de demencia, enfermedades del corazón e incluso síntomas de la menopausia como sofocos e insomnio.

Una teoría concluye que si su salud mental no se encuentra bien, puede causar afrontamientos no saludables, como el abuso de sustancias, una dieta deficiente y la falta de ejercicio.

