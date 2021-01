Se acaba el tiempo para animales de apoyo en los vuelos

By: DAVID KOENIG

in Hechos Valle

DALLAS (AP) - Se acaba el tiempo para los animales de apoyo emocional en los vuelos de las aerolíneas. American Airlines informó el martes que prohibirá gradualmente para el 1 de febrero los animales de compañía que pueden acompañar a sus dueños a bordo de un avión comercial.

Como lo exigen las reglas federales de Estados Unidos, los pasajeros con un perro de servicio entrenado especialmente para ayudar a una persona con discapacidad aún podrán llevarlo a bordo sin cargo adicional, pero los dueños de otras mascotas, incluidos los animales de compañía no entrenados, tendrán que pagar una tarifa adicional.

También tendrán que poner a su animal en el compartimento de carga o en una perrera que quepa debajo de un asiento en la cabina de pasajeros, y no dejar que las mascotas se sienten a sus pies mientras viajan. De cualquier manera, American cobrará una tarifa por mascota que va desde 125 hasta varios cientos de dólares

El cambio entra en vigor el lunes, aunque los pasajeros que ya compraron boletos pueden volar con un animal de compañía hasta el 1 de febrero.

La medida sigue a una decisión similar de Alaska Airlines y es probable que otras aerolíneas sigan su ejemplo. El Departamento de Transporte de Estados Unidos despejó el camino para las nuevas reglas contra los animales de compañía el mes pasado.

American Airlines dijo que los pasajeros con un perro de servicio deberán completar un formulario del gobierno que garantice la salud, el entrenamiento y el temperamento del perro.

Jessica Tyler, presidenta de carga de American, dijo que las reglas ayudarán a los pasajeros con animales de servicio y protegerán a los empleados en aviones y aeropuertos.

La cantidad de pasajeros que volaban con animales de compañía aumentó rápidamente en los últimos años, y algunos llegaron a alegar que sus mascotas los ayudaban a superar la ansiedad y otros problemas. Los pasajeros sólo necesitaban una nota de un profesional de la salud. De la mano de esa tendencia surgió una industria artesanal paralela, como chalecos y otros accesorios para animales que viajaban junto a sus dueños.

Pero las aerolíneas dicen que algunos pasajeros abusaron de la regulación anterior con tal de evitar pagar las tarifas regulares para el transporte de mascotas, asegurando falsamente que diversos tipos de animales eran de apoyo emocional. En unos pocos casos hubo incidentes de animales de apoyo emocional que mordieron a otros pasajeros.

