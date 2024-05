Se cumplen dos años del tiroteo mortal en una escuela de Uvalde

Han pasado dos años desde que un pistolero abrió fuego en la primaria Robb en Uvalde y las familias de las víctimas han entablado una nueva demanda en contra de casi 100 policías estatales.

Esta es la primera demanda, desde que el Departamento de Justicia reveló su informe sobre la respuesta al tiroteo masivo.

Las familias llegaron a un acuerdo de 2 millones de dólares con la ciudad, además de solicitar un mejor entrenamiento para la policía local.

19 niños y dos maestros fueron asesinados durante un tiroteo masivo en la primaria Robb el 24 de mayo del 2022.

Casi 400 oficiales de la policía local, estatal y federal llegaron a la escena el día del tiroteo. Sin embargo, a pesar de la reacción, esperaron más de una hora para entrar a la escuela y reducir al tirador de 18 años.

Un agente de la patrulla fronteriza que se encontraba fuera de su hora laboral finalmente le disparó y mató al tirador.

"Tenemos que hacer un cambio en este estado. No quitar armas a nadie, pero obviamente, no vender armas a un niño de 18 años, 19 o 20. Tenemos que cambiar las leyes a 21 años como la cerveza o un cigarro. Lo que está sucediendo en este estado no coincide porque republicanos no quieren hacerlo más simple", dijo Roland Gutiérrez, senador del estado de Texas para el Distrito 19.

Las familias de las 19 víctimas han presentado una demanda federal de 500 millones de dólares a más de 90 funcionarios del Departamento de Seguridad Pública de Texas.

La demanda también nombra a empleados del distrito e incluye al ex jefe de policía del distrito Pete Arredondo.

"Vamos a buscar fondos para las familias, porque en estos dos años ya hemos visto el reporte del Departamento de justicia y ambos reportes que se han hecho, donde ya hemos visto esta negligencia de esos policías. Cuántos niños hubieran vivido, si hubieran entrado rápidamente, como siempre se hace en estas instancias. Lo que sucedió fue la peor correspondencia a una masacre de este tipo en nuestra historia de los Estados Unidos", expresó Gutiérrez.

El senador Gutiérrez dice que no se hará nada hasta que DPS nombre un nuevo director.

El acuerdo de 2 millones entre la ciudad y las familias será pagado por el seguro de la ciudad. También habrá nuevos estándares y capacitación para los policías.

El 24 de mayo también se establecerá como día anual de conmemoración y se construirá un monumento permanente en la plaza de la ciudad.

Actualmente, se está realizando una investigación criminal sobre la respuesta policial por parte de Christina Mitchell, fiscal del condado Uvalde.

A principios de este año se convocó a un gran jurado y varios agentes de la ley ya han dado su testimonio.