Six Flags suspenderá operaciones

El viernes, Six Flags anunció que Six Flags Over Texas y Six Flags Fiesta Texas suspenderán temporalmente las operaciones.



En un comunicado, Six Flags dijo que los parques de atracciones suspenderán sus operaciones hasta finales de marzo.



"Aunque no se han reportado casos de COVID-19 en ninguna de las propiedades, la seguridad de nuestros huéspedes y miembros del equipo es siempre nuestra máxima prioridad", según la declaración. "Continuaremos supervisando de cerca estas condiciones y seguiremos la dirección más actual de los funcionarios federales, estatales y locales."