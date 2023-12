Solicitan admitir el ingreso de los perros de servicio a los establecimientos

Juan Carlos, un joven con parálisis cerebral, decidió ir a celebrar su cumpleaños a un restaurante, acompañado de su familia y su perro de servicio, sin imaginar que solo a la familia se le permitió la entrada.

"Para mi cumpleaños yo quería ir a comer a este restaurante, yo le hablé a la gerente y le pedí de favor que quitara el anuncio donde decía que los perros de servicio no eran bienvenidos y la mujer de manera grosera me dijo tú a mí no me tienes que decir lo que tengo que hacer jovencito", dijo Juan Carlos, miembro del concejo de VAIL.

Juan Carlos comenta que él le hizo saber a la dueña del establecimiento que estaba infringiendo la ley.

Luego de varias llamadas, Juan Carlos logró que lo dejaran entrar al establecimiento.

"Miss Kendra le dijo a la señora que si no lo quitaban tendrían que tomar acciones legales, ella se portó bien con miss Kendra y quitó el anuncio", agregó Juan Carlos.

Kendra es una trabajadora social que trabaja de la mano con Juan Carlos. Ambos conocen las leyes federales sobre perros de asistencia, los cuales no son considerados mascotas y mientras tengan un certificado y estén debidamente identificados, pueden acceder a cualquier espacio público, excepto un quirófano.

"Bajo el ADA, que es el acto de personas discapacitadas aquí en América, los perros de servicio son bienvenidos o deben de ser bienvenidos en todos los establecimientos, ya sean organizaciones, negocios o restaurantes. Cualquier establecimiento que abra las puertas al público, los perros de servicio deben de estar bienvenidos", indicó Jennifer Espino, una especialista.

Estos pueden ser perros de cualquier tamaño, raza o edad, siempre y cuando el dueño lo tenga sujetado de su correa. Si aun cumpliendo con todas estas normas, los establecimientos niegan la entrada a las personas con su perro, existen consecuencias.

"Si hay algún establecimiento que está negando la entrada a una persona con discapacidad y que tenga un perro de servicio está violando la ley que viene siendo la ley del ADA, la ley de las personas con discapacidades en América", añadió Espino.

Según la especialista, una de las consecuencias conlleva una multa costosa en contra del establecimiento.

Por otra parte, es importante que los perros reciban el entrenamiento adecuado para que se sepan comportar ante el público.

"Más que nada a todo el público si ven a un perro de servicio en algún establecimiento, estén seguros de que ese perro se va a poder comportar, no les va a ladrar y también es muy importante respetar el espacio del perro de servicio. Por favor, no traten de ir a tocarlos y acariciarlos, ya que ellos están entrenados para servir a su dueño o a la persona con discapacidad", expresó Espino.

Si requiere de más información sobre estos servicios o quiere estar educado sobre el tema que para muchos aún podría ser desconocido, puede visitar el siguiente enlace donde encontrará más información sobre los derechos que tienen los dueños junto a sus perros de servicio.