Suspenden Servicio de Luz por Cargo de Factura de Hace 20 Años

BROWNSVILLE - Un cargo de 20 años de en una factura de luz ha dejado a un hombre de Brownsville en la oscuridad.

Él dice que la compañía de servicios dice que les debe dinero.

La factura de luz típica del residente Fred Martinez oscila entre $ 200 y $ 250. Pero recientemente, notó que había una cantidad vencida agregada de $ 270.

Al principio, no pensó mucho en eso, dijo, pero cuando le notificaron que su luz estaba desconectada, estaba confundido.

"Descubrieron que debía algo de hace 20 años", dijo Martínez.

La Junta de Servicios Públicos de Brownsville lo está cargando de una cuenta bajo el nombre de su esposa desde 1998, dijo.

Él admite que vivieron en los apartamentos de donde proviene el saldo, pero no pueden recordar si ese recibo fue pagado o no.

Dijo que BPUB no tiene pruebas de que no pagó y debe perdonar el saldo.

"Como le dije a la señora, 'si tú y yo estuviéramos en un tribunal de justicia, no tendrías razón y yo no estaría equivocado'", dijo Martínez. "La computadora dice que se lo debo, pero como no puedo disputarlo 20 años después, no tengo remedio. Esto debería eliminarse".

El portavoz de BPUB, Ryan Greenfield, dijo que según la ordenanza de la ciudad, las deudas contraídas con BPUB no pueden perdonarse sin importar cuánto tiempo haya pasado.

Greenfield no pudo hablar específicamente sobre este caso, pero dijo que cuando más de un adulto figura en el contrato de alquiler de un apartamento, todos los adultos allí presentes son responsables de las deudas contraídas con BPUB.

Dijo que si alguien le debe BPUB, no podrán obtener servicios en una residencia diferente hasta que se pague la deuda.

Greenfield agrega que la compañía ligera siempre está dispuesta a trabajar con los clientes y organizar planes de pago. Sin embargo, la deuda tiene que ser pagada, dijo.

Si no es así, los servicios del cliente se desconectarán.

Así como CHANNEL 5 NEWS salió de la residencia de Martínez, un trabajador de BPUB llegó para volver a conectar la luz.

Greenfield dijo que la reconexión solo ocurre cuando un cliente paga el saldo pendiente o realiza arreglos de pago.

Martínez dijo que espera que los residentes de Brownsville pronto puedan tener más de una opción para un proveedor de electricidad.

"El noventa por ciento de las personas en el Valle puede comprar precios de tarifas de electricidad, nosotros no podemos", dijo.