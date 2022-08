TEA publica calificaciones de responsabilidad A-F para los distritos escolares del Valle

Photo credit: MGN Online

Por primera vez desde 2019, la Agencia de Educación de Texas publicó el lunes calificaciones de responsabilidad para distritos y campus en todo el estado. Es la primera calificación que se emite después de dos años de pausas relacionadas con la pandemia.

Según la TEA, en 2022 el 25 % de los distritos y el 33 % de los campus mejoraron su calificación con letras a partir de 2019.

El sistema de rendición de cuentas A-F se basa en tres dominios: rendimiento estudiantil, progreso escolar y cierre de brechas. Los distritos y campus recibieron una calificación A, B o C, o se les asignó una etiqueta de No calificado. La etiqueta No calificado se aplicó cuando el dominio o el puntaje escalado general para un distrito o campus era inferior a 70, según la TEA.

De los 32 distritos escolares públicos en los cuatro condados del Valle del Río Grande, 14 distritos recibieron una A, 17 distritos recibieron una B y un distrito recibió una No Calificación.

Para ver las calificaciones de responsabilidad de 2022, visite txschools.gov.

Vea las calificaciones de las escuelas para los distritos del Valle del Río Grande a continuación:

Condado Cameron

Condado Hidalgo

Condado Starr

Distrito escolar Calificación general Logro estudiantil Progreso Escolar Cerrando las brechas Rio Grande City Grulla ISD A B A C Roma ISD A B A A San Isidro ISD B B A B

Condado Willacy