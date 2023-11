Texas Southmost College conmemora el Día de los Veteranos

Este viernes 10 de noviembre el colegio 'Texas Southmost College' de Brownsville celebró la undécima ceremonia anual en honor al Día de los Veteranos.

En el marco de la celebración a los veteranos, hace unas horas en las instalaciones de la institución se realizó una manifestación honorífica, donde profesores, personal administrativo y miembros de la comunidad estudiantil del colegio rindieron homenaje a hombres y mujeres que han dado la vida al servicio de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos.

El colegio 'Texas Southmost College' reconoció y honró a la capitana retirada del Ejército de los Estados Unidos, Adriana M. Montoya, quien fue la oradora principal de la solemne ceremonia, uniéndose a las manifestaciones honoríficas para el Día de Veteranos.

La ceremonia se suma a las manifestaciones honoríficas en el Valle de Texas dedicadas a los veteranos, donde a pesar de las inclemencias del tiempo se pudo realizar.

"Me siento feliz y agradecida, no solo por las oportunidades que me dio el Ejército de los Estados Unidos, sino por las oportunidades que me dieron después de retirarme del ejército, y ese agradecimiento se nota con todas las personas, las comunidades, y las organizaciones", mencionó Adriana M. Montoya.

Montoya durante su exposición compartió que ha sido admitida para ocupar un cargo y formar parte de la Patrulla Fronteriza del Valle del Río grande.

Durante la ceremonia se enfatizó sobre el sacrificio que han hecho cada uno de los veteranos.

Este servicio mantiene de manera continúa la formación de valores y principios entre los veteranos que lucharon e incluso han dado sus vidas.