Texas State Technical College en Harlingen ofrecerá carreras técnicas médicas

Una nueva acreditación al Texas State Technical College (TSTC) en Harlingen crea grandes oportunidades a los estudiantes que desean continuar con sus carreras.

"Estamos cubriendo mínimo tres diferentes identidades, cuidando todo lo que ellos requieren de nosotros y produciendo un buen paramédico", dijo Adriana Contreras, coordinador clínico en TSTC.

Contreras menciona que para que una escuela eleve los estándares educativos, se deben seguir ciertas regulaciones escolares estatales.

Actualmente, más de 90 futuros paramédicos estudiarán la carrera, que tiene una duración de seis semestres, en donde los alumnos pasan por diferentes talleres médicos de emergencia.

"Ahorita tenemos los estudiantes de paramédicos practicando cómo poder inmovilizar a un paciente después de una fractura o una herida", agregó Contreras.

Algunos de los estudiantes del Valle comentan que estudiar y estar cerca de su familia hace menos costosa la carrera a pesar de recibir ayudas financieras.

"Mis papás viven allá en Matamoros y los visito allá. Yo voy de vez en cuando aquí vivo con mi abuela", dijo Añadí García, estudiante en TSTC.

"Se me hace más cerca a mi familia, a mis papás, a todo lo que tengo aquí. Puedo cruzar para Matamoros cuando yo quiera, se me hace más fácil para mí", añadió García.

Por su parte, Leonel Segura, un bombero de Brownsville y estudiante en Emergency Medical Technicians (EMT), decidió tener una segunda carrera como paramédico.

"Con esta carera he tenido mucha pasión, nunca he sentido otras cosas que he hecho. Nada me llama tanto la atención, especialmente en la parte médica", agregó Segura.

TSTC busca la manera de apoyar a los estudiantes para quedarse a estudiar localmente mediante las diferentes carreras técnicas que ofrecen a la comunidad.

"Mi hija Nelly estudió en San Francisco, California, la carrera de enfermera. A ella le costaba $62 mil dólares al año, pero agarró una beca que le cubría un porcentaje en la cual nosotros solo pagamos $48,000", mencionó Mariciela Sánchez, una madre de familia.

Para más información sobre esta o alguna otra carrera, puede comunicarse directamente a la oficina escolar, donde le brindarán información sobre planes financieros y becas.