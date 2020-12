Texas tuvo la menor cantidad de ejecuciones desde 1996 debido a una pandemia

By: JUAN A. LOZANO

HOUSTON (AP) - Texas, el estado de pena capital más activo del país, llevó a cabo la menor cantidad de ejecuciones en casi 25 años, principalmente debido al impacto de la pandemia de coronavirus, según un informe publicado el miércoles.

Los jurados de Texas también emitieron la menor cantidad de nuevas condenas a muerte desde 1974, cuando la pandemia cerró los juicios, según un informe de fin de año de la Coalición de Texas para la Abolición de la Pena de Muerte.

En 2020, Texas ejecutó solo a tres presos. Los tribunales retrasaron la ejecución de otros seis debido a la pandemia y otros dos se retrasaron por cuestiones legales, según el informe. Esta fue la menor cantidad de ejecuciones desde 1996, cuando también hubo solo tres, ya que una ley sobre apelaciones de los condenados a muerte fue impugnada en los tribunales.

Los jurados de Texas condenaron a muerte solo a dos personas este año, una en febrero y una en marzo, justo antes de que el coronavirus esencialmente detuviera el sistema judicial.

Sin embargo, Texas fue uno de los dos estados que ejecutó una sentencia de muerte durante la pandemia, con la ejecución en julio de Billy Joe Wardlow. Aunque Texas suele llevar a cabo la mayor cantidad de ejecuciones en los EE. UU. En un año determinado, el gobierno federal tuvo la mayor cantidad en 2020, con 10.

El número de condenas a muerte y ejecuciones en Texas y en todo Estados Unidos ha ido disminuyendo constantemente durante las últimas dos décadas. Las ejecuciones en Texas alcanzaron su punto máximo en 2000, cuando 40 personas fueron ejecutadas. En 2019, el año anterior a la pandemia, el estado ejecutó a nueve reclusos.

Los expertos dicen que aunque la pandemia ha sesgado las cifras, es probable que continúe la tendencia a largo plazo de alejarse de las ejecuciones.

"Creemos que los fiscales ciertamente tienen otras prioridades más allá de buscar la muerte en un año en el que hemos visto tanta devastación en nuestras comunidades", dijo Kristin Houlé Cuellar, directora ejecutiva de la coalición.

La elección de fiscales de distrito con mentalidad reformista en los últimos años en algunos de los condados más poblados de Texas también ha contribuido al declive continuo.

En noviembre, los votantes del condado de Travis, donde se encuentra Austin, eligieron a José Garza como fiscal de distrito. Garza se ha comprometido a no solicitar la pena de muerte y a revisar todos los casos de pena de muerte posteriores a la condena por cuestiones legales o probatorias. Los fiscales de distrito de los condados de Bexar, Dallas, Harris y Nueces también se han comprometido a limitar el uso de la pena capital.

La pena de muerte ha seguido aplicándose de manera desproporcionada en Texas contra personas de color, y el 70% de las condenas a muerte dictadas por jurados en los últimos cinco años se han impuesto a minorías, según el informe. Los negros, que representan alrededor del 13% de la población del estado, representan más del 44% de los condenados a muerte en Texas.

Desde marzo, las visitas a las instalaciones penitenciarias del estado se han suspendido debido a la pandemia.

"El acceso a los teléfonos ha sido incluso más limitado ahora de lo habitual, y no he podido hablar con mi familia en mucho tiempo. Pero cada vez que voy al teléfono para tener una llamada legal, mi máscara está levantada y trato no tocar nada ", dijo el recluso condenado a muerte Rodney Reed a sus abogados en el Innocence Project el mes pasado.

Podría haber un repunte durante los próximos dos años a medida que la acumulación de casos que no avanzó durante la pandemia avance hacia la ejecución, dijo Robert Dunham, director ejecutivo del Centro de Información sobre Pena de Muerte con sede en Washington, D.C.

Pero una vez que Texas y el resto del país salgan de la pandemia, las comunidades que han sufrido daños económicos debido al virus podrían pensarlo dos veces antes de la pena capital, que puede ser muy costosa debido a los costos del juicio y la apelación.

"Creo que en gran parte del país, el daño económico de la pandemia puede hacer que la pena de muerte sea inasequible", dijo Dunham, cuya organización no toma posición sobre la pena capital, pero ha criticado la forma en que los estados llevan a cabo las ejecuciones.

