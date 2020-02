Thursday's Scores

By The Associated Press



PREP FOOTBALL=

Class 6A Division I=

Region I Bi-District=

Midland Lee 65, EP Montwood 32

Class 6A Division II=

Region III Bi-District=

Katy Mayde Creek 27, Fort Bend Bush 21

Class 5A Division I=

Region I Bi-District=

Amarillo 44, EP Chapin 7

Class 4A Division I=

Region I Bi-District=

Andrews 63, San Elizario 14

Region II Bi-District=

Waco La Vega 72, Lake Worth 0

Class 4A Division II=

Region III Bi-District=

West Orange-Stark 56, Huntington 7

Region IV Bi-District=

Geronimo Navarro 45, Crystal City 0

Rockport-Fulton 61, Progreso 0

Class 3A Division I=

Region I Bi-District=

Brock 24, Clyde 0

Denver City 55, Amarillo River Road 22

Whitesboro 30, Eastland 21

Region III Bi-District=

Diboll 50, Buna 2

Franklin 23, Orangefield 14

Region IV Bi-District=

George West 55, Cotulla 6

Class 3A Division II=

Region I Bi-District=

Canadian 66, Bangs 22

Cisco 41, Spearman 17

Coahoma 69, Anthony 7

Region II Bi-District=

Palmer 49, Hamilton 7

Class 2A Division I=

Region I Bi-District=

Hawley 58, Chico 15

Post 54, Sanford-Fritch 0

Region III Bi-District=

Alto 64, Cayuga 0

Harleton 46, Deweyville 7

Region IV Bi-District=

Mason 41, Thrall 20

Class 2A Division II=

Region I Bi-District=

Stratford 69, New Home 18

Wink 60, Bovina 7

Region II Bi-District=

Albany 56, Miles 7

Christoval 28, Cross Plains 14

Wheeler 54, Archer City 47

Windthorst 53, Shamrock 16

Region III Bi-District=

Muenster 61, Clarksville 16

Class 1A Six-Man Division I=

Region II Bi-District=

Balmorhea 52, Garden City 28

Borden County 62, Morton 6

Region III Bi-District=

Blum 54, Perrin-Whitt 6

Region IV Bi-District=

Jonesboro 40, Leakey 36

May 56, Robert Lee 8

Class 1A Six-Man Division II=

Bi-District=

Jayton 50, Woodson 0

Region III Bi-District=

Gordon 66, Ladonia Fannindel 21

Some high school football scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

