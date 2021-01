Trump, en intento desesperado de anular victoria de Biden

By: LISA MASCARO y MARY CLARE JALONICK

Fotografía de archivo del 12 de octubre de 2020 del senador Josh Hawley durante una audiencia de confirmación de la nominada a la Corte Suprema Amy Coney Barrett ante la Comisión de Asuntos Jurídicos del Senado en el Capitolio, Washington. (AP Foto/Susan Walsh, Pool, Archivo)

WASHINGTON (AP) - Con creciente desesperación, el presidente Donald Trump hizo el lunes un llamado a los legisladores republicanos para que reviertan su derrota electoral ante Joe Biden cuando el Congreso se reúna para una sesión conjunta esta semana en la que tienen programado confirmar el voto del Colegio Electoral.

El intento sin precedentes de Trump de anular la elección presidencial está dividiendo al Partido Republicano. Algunos legisladores republicanos que respaldan a Trump han anunciado que lo intentarán, a pesar de que diversos funcionarios y exfuncionarios republicanos han advertido que el plan socava la fe de los estadounidenses en la democracia. Los 10 exsecretarios de Defensa que siguen vivos escribieron en un artículo de opinión que "ya pasó el momento de cuestionar los resultados".

No está claro hasta qué punto los líderes republicanos en el Congreso podrán controlar la sesión conjunta del miércoles, la cual podría extenderse hasta la noche. El mismo Trump ha animado a las personas a reunirse en un mitin el miércoles cerca de la Casa Blanca.

Los aliados de Trump respaldan sus acusaciones infundadas de que hubo fraude electoral. Pero de acuerdo con los funcionarios electorales estatales, y con su exsecretario de Justicia William Barr, no hay evidencia de fraude que pudiera cambiar el resultado de la elección. Los funcionarios que tuvieron control sobre las elecciones en sus estados, incluidos Arizona y Georgia -estados que ganó Biden_, han certificado que esos resultados son precisos y válidos.

De las más de 50 demandas judiciales que el presidente y sus aliados han entablado para impugnar los resultados, casi todas han sido desestimadas o retiradas. También perdió dos veces en la Corte Suprema federal.

La intentona para que Trump se mantenga en el cargo es liderada por los senadores Josh Hawley, de Missouri, y Ted Cruz, de Texas, junto con algunos miembros de la Cámara de Representantes, algunos de ellos al margen de su partido.

"Acabo de colgar con realDonaldTrump", tuiteó la representante recién electa Marjorie Taylor Greene.

"Quiere que llames a tus representantes y senadores hoy, todo el día", añadió. "No permitas que los republicanos sean la bancada de la rendición".

Líderes republicanos tienen previsto reunirse en privado para evaluar los días venideros, un periodo decisivo que ayudará a moldear la era post-Trump.

Tanto Hawley como Cruz son posibles contendientes a la presidencia para el 2024, y tratan de atraer a los seguidores de Trump. El vicepresidente Mike Pence, quien está bajo presión para inclinar los resultados hacia Trump, será seguido muy de cerca cuando presida la sesión conjunta del miércoles. Él "recibe de buena manera" la objeción a los resultados electorales, dijo su principal asistente.

El lunes, más funcionarios y exfuncionarios republicanos criticaron el intento de cambiar el resultado electoral.

El exsenador John Danforth de Missouri criticó enfáticamente el intento de Hawley y los otros, una declaración particularmente notable ya que Danforth ha apoyado desde hace mucho a Hawley.

"Dar crédito a la falsa afirmación de Trump de que le robaron la elección es un ataque sumamente destructivo", dijo Danforth en un comunicado. "Es lo opuesto a ser conservador; es radical".

Dos senadores republicanos, Rob Portman y Mike Lee, se unieron al creciente número de quienes ahora se oponen a la objeción de los legisladores.

"No puedo soportar permitir que el Congreso rechace el deseo de los votantes", dijo Portman en un comunicado.

La Cámara de Comercio de Estados Unidos dijo el lunes que el desafío al voto electoral "socava nuestra democracia y el imperio de la ley, y sólo resultará en una mayor división en nuestra nación".

