Trump reasigna fondos militares a construcción de muro

in Somos Noticias

El presidente Donald Trump escucha una pregunta durante una reunión con el presidente Lenín Moreno en la Oficina Oval de la Casa Blanca, el miércoles 12 de febrero de 2020 en Washington. (AP Foto/Eva Vucci)

Por ANDREW TAYLOR

Associated Press

WASHINGTON (AP) — El gobierno del presidente Donald Trump transferirá 3.800 millones de dólares de fondos militares recientemente aprobados para pagar por la construcción del muy deseado muro fronterizo entre México y Estados Unidos, lo que molestó no sólo a demócratas, sino también a miembros del Partido Republicano que suelen abogar por los temas de defensa.

La medida del jueves tomada por el Pentágono transferirá dinero de las unidades de la Guardia Nacional, adquisición de aeronaves y de construcciones navales a cuentas para combate a las drogas que puedan financiar la construcción de nuevo muro.

La maniobra, anunciada en documentos de “reprogramación” proporcionados a legisladores, fue severamente criticada por el representante Mack Thornberry, el principal republicano de la Comisión de Servicios Armados de la Cámara de Representantes. Los demócratas también criticaron las transferencias, pero no hubo consecuencias para Trump cuando el año pasado hizo movimientos similares.

“El Congreso tiene la autoridad constitucional de determinar cómo gastar los dólares de defensa”, dijo Thornberry en un comunicado. “La reprogramación de hoy es contraria a la autoridad constitucional del Congreso”.

Trump tomó la medida menos de dos meses después de promulgar un enorme paquete de asignaciones. El año pasado enajenó a legisladores de ambos partidos cuando tomó fondos que estaban destinados a proyectos populares en bases militares.

En esta ocasión, el Pentágono se enfoca en 1.300 millones de dólares para equipo de la Guardia Nacional y para adquisición de aeronaves como F-35 y V-22 Ospreys, que muchos legisladores avalan por los empleos que generan en sus distritos y estados. También elimina el financiamiento para un busque de asalto anfibio construido en Mississippi y el buque Expeditionary Fast Transport que es fabricado en Alabama, estado representado por el senador Richard Shelby, el presidente republicano de la Comisión de Asignaciones Presupuestarias.

El presupuesto para el año fiscal 2021 de Trump, publicado el lunes, incluye una petición de 2.000 millones de dólares para el muro, menos de lo que Trump solicitó el año pasado, lo que refleja el hecho de que Trump tiene más dinero para el muro del que puede gastarse inmediatamente.

“Hoy (Trump) robó de nuestra Guardia Nacional para pagar por su despilfarro de muro”, dijo el senador demócrata Patrick Leahy.

