Twitter suspende cuenta de Trump por 12 horas

By: BARBARA ORTUTAY y DAVID KLEPPER

in Hechos Valle

En una medida sin precedentes, Twitter suspendió la cuenta del presidente Donald Trump durante 12 horas el miércoles, luego de que éste publicara repetidamente acusaciones falsas sobre las elecciones, momentos después de que sus partidarios irrumpieran en el Capitolio federal tras un mitin del mandatario.

Twitter dijo que futuras violaciones de Trump a sus políticas de uso resultarían en una suspensión permanente.

También durante la jornada, Twitter, Facebook y YouTube eliminaron un breve video de Trump en el que instaba a sus partidarios a "irse a casa", pero también repetía falsedades sobre la integridad de las elecciones presidenciales.

Trump publicó ese video más de dos horas después de que los manifestantes entraran en el Capitolio, interrumpiendo la reunión de los legisladores en una sesión conjunta en la que habrían de confirmar los resultados del Colegio Electoral y la victoria del presidente electo Joe Biden.

(Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.)