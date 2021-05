Un hombre es arrestado después de que un tigre deambulara por calles de un vecindario en Houston

Esta foto de reserva de 2017 proporcionada por el Departamento de Policía de Houston muestra a Victor Hugo Cuevas. Cuevas, quien había quedado libre bajo fianza por un cargo de asesinato, fue arrestado el lunes 10 de mayo de 2021, luego de que los vecinos encontraron un tigre mascota deambulando por un vecindario de Houston. (Departamento de Policía de Houston vía AP)

HOUSTON (AP) - Un hombre de Texas que estaba libre bajo fianza por un cargo de asesinato fue devuelto a la custodia el lunes después de que los vecinos encontraron un tigre como mascota deambulando por un vecindario de Houston.

La policía de Houston tuiteó el lunes por la noche que Víctor Hugo Cuevas, de 26 años, estaba nuevamente bajo custodia acusado de delito grave por evadir el arresto.

La policía había dicho que creían que el tigre había pertenecido a Cuevas, pero su abogado cuestionó la veracidad de esa creencia.

El video del encuentro del domingo por la noche muestra al tigre enfrentándose cara a cara con un alguacil armado fuera de servicio del condado de Waller, dijo la policía. Durante el encuentro, se puede escuchar al diputado gritarle a Cuevas para que el animal vuelva a entrar.

No se hicieron disparos

Cuando llegaron los oficiales, Cuevas metió al animal en un Jeep Cherokee blanco y se marchó, el comandante de la policía de Houston. Ron Borza dijo durante una conferencia de prensa el lunes. Cuevas se escapó después de una breve persecución, dijo.

La policía dijo el lunes que se desconoce el paradero del tigre. Borza había dicho el lunes temprano que la principal preocupación era encontrar a Cuevas y encontrar al tigre "porque lo que no quiero que haga es dañar a ese tigre. Tenemos muchos lugares donde podemos llevar a ese tigre y mantenerlo a salvo y darle un hogar por el resto de su vida ".

El abogado de Cuevas, Michael W. Elliott, dijo que no creía que Cuevas fuera el dueño del tigre o que estuviera cuidando al animal. El abogado también dijo que no tenía claro si se vio a Cuevas en los videos del incidente.

"La gente está haciendo muchas suposiciones en este caso en particular. Tal vez él podría ser el héroe que atrapó al tigre que estaba en el vecindario", dijo Elliott.

Cuevas fue acusado de asesinato en 2017 en un tiroteo fatal de un hombre afuera de un restaurante en el vecino condado de Fort Bend y estaba en libertad bajo fianza. Elliott dijo que Cuevas ha sostenido que el tiroteo fue en defensa propia y es inocente del cargo de asesinato.

Al parecer, Cuevas también tenía dos monos en la casa, dijo Borza.

Tener un mono no es ilegal en Houston si el animal pesa menos de 30 libras (13,5 kilogramos). Los tigres no están permitidos dentro de los límites de la ciudad de Houston a menos que el manejador, como un zoológico, tenga licencia para tener animales exóticos. Texas no tiene una ley estatal que prohíba la propiedad privada de tigres y otros animales exóticos.

En 2019, algunas personas que entraron en una casa abandonada de Houston para fumar marihuana encontraron un tigre enjaulado. Posteriormente se ordenó al dueño del tigre que pagara por el cuidado del animal en un refugio de vida silvestre en el este de Texas.

"Los ciudadanos privados y los servicios de emergencia no deberían tener que enfrentarse cara a cara con un león o un tigre en una crisis", dijo Wayne Pacelle, presidente de Animal Wellness Action, un grupo de derechos de los animales con sede en Washington, DC. "Estos animales pertenecen a la naturaleza o en santuarios o zoológicos de renombre y en ningún otro lugar".

Borza dijo que los residentes no deberían tener estos animales porque pueden ser impredecibles.

"Si ese tigre saliera y comenzara a hacer algún daño ayer, estoy seguro de que uno de estos ciudadanos le habría disparado. Tenemos muchos vecinos aquí con armas, y no queremos ver eso. Es no es culpa del animal. Es culpa del criador. Es inaceptable ", dijo.