24 Horas en Albergue de Inmigracion: Adaptacion a Desafios

BROWNSVILLE – Cientos de familias inmigrantes han sido liberadas recientemente en un refugio recién convertido en Brownsville.



A diferencia de McAllen, Good Neighbor Settlement House no tenía un sistema formal para aceptar inmigrantes; todo eso cambió la semana pasada.



Una estancia de 24 horas en el refugio durante la noche que tenían la mayoría de la gente pasa la noche proporcionó una visión de cómo están manejando los desafíos que vienen a su manera.



Cielos grises, clima de 50 grados y una llovizna lenta y persistente lavado sobre Brownsville domingo por la mañana.



A las 7 a.m., Jack White está preocupado con la tarea de descargar montañas de toallas en la lavandería a dos cuadras de Good Neighbor Settlement House.

No es un voluntario; es el director del albergue que tradicionalmente se ha centrado en los desfavorecidos y las personas sin hogar de la comunidad.



Las toallas que él y un voluntario están lavando fueron usadas por un nuevo grupo al que recientemente empezaron a ayudar, inmigrantes recientemente liberados por la Patrulla Fronteriza.



Comenzaron a ayudar a los adultos inmigrantes abandonados en la estación de autobuses de Brownsville durante el verano.



Los grupos que comenzaron a ver hace unos días están compuestos de diferentes edades.



"Ahora estamos viendo hombres jóvenes, hombres con niños, mujeres con niños, familias enteras, así que la variedad es interesante", dijo White.

Cientos de familias inmigrantes ahora son arrojadas directamente a su puerta.



White y su equipo tuvieron poco tiempo para prepararse.



White dice que habían oído que podría suceder días antes de que llegara el primer grupo, pero no fue confirmado.



"Al final tuvimos unas cuatro horas", explica White. "Nos decían, bueno, no va a pasar aquí. Hasta que oímos que los autobuses estaban programados."



El domingo por la mañana, es solo otro día de trabajo para White que olvidó traer una chaqueta.



Un voluntario cubre uno sobre sus hombros empapados antes de dirigirse a una iglesia cercana.



Tiene un mensaje que quiere compartir.

"En cada oportunidad, me gusta ver cómo podemos compartir información para que la gente se aleje más de la comprensión conversación, y capaz de abrazar y ser un socio con nosotros", dice White.



White espera obtener más apoyo de otras iglesias que pueden albergar temporalmente a familias, si la liberación constante continúa.



Después de su viaje a la iglesia, regresa al refugio donde un grupo de familias está esperando ver a un médico.



Están buscando asesoramiento médico sobre una variedad de síntomas de frío-como y algunos dolores de estómago.



White se reúne con el hombre que abre la clínica.



En estos días, su descripción de trabajo podría resumirse mejor como un solucionador de problemas.

Dice que están constantemente mejorando cómo ayudan.

"Pero en cada punto donde creíamos que teníamos un marco en el que podíamos confiar, algo externo había cambiado para llevarnos a otra curva de aprendizaje".



Se necesita un equipo de personal y voluntarios para registrar a las familias inmigrantes, conectarlas con los miembros de la familia en todo el país y explicar dónde están y a dónde van.



En medio de ese proceso, los líderes de la ciudad aparecen.



La ciudad de Brownsville proporciona seguridad y transporte, pero están ahí para anunciar que las cosas están cambiando.



El gerente de la ciudad de Brownsville, Noel Bernal, explica, "Ahora estamos haciendo de Ozanam la principal, y Good Neighbor la ubicación secundaria".

Explica que tienen más espacio en el Centro Ozanam. Ellos enviarán a aquellos con billetes de avión allí y aquellos con billetes de autobús continuarán llegando a Good Neighbor, que está cerca de la terminal de autobuses en el centro.



El número ahora se dividirá entre los dos refugios que proporcionan un poco de alivio para el equipo.

Eso está establecido para comenzar el día siguiente.



Mientras tanto, el personal de la cocina está ocupado.

Hotdogs se sirven para el almuerzo. Es temprano en la tarde, pero los cocineros ya están haciendo la cena - carne picada, verduras y arroz.



Si supieran exactamente cuántas personas pueden esperar, podrían empezar más tarde.



Puesto que no lo hacen, se mezclan en más verduras y esperan que cubra a los muchos todavía por venir. A las 7 p.m., la cena parece ser suficiente.



Comienza el turno de noche y el auditorio se transforma en un dormitorio y un teatro improvisado.



Aquellos que se quedan más de una noche son llevados a diferentes espacios. Más inevitablemente llegaron.



Las familias fueron mezcladas y las camas supletorias se establecieron para dar cabida a un total de 164 personas - la mayoría que han visto pasar la noche hasta ese punto.

A medianoche, hay algunos ronquidos mezclados con los sonidos de las películas que juegan durante toda la noche.



A las 3 a.m., aquellos con vuelos tempranos se despiertan. El resto se traslada a una parte diferente del refugio.



Los colchones se limpian, se limpian los pisos y se montan las mesas. El ciclo comienza de nuevo.



Jack White está de vuelta y listo. Sabe que los desafíos van más allá de la ropa sucia, alargar las cenas o encontrar suficiente espacio para dormir.



Hay gente que no está feliz de que estas familias inmigrantes estén recibiendo ayuda.



White dice que su enfoque es invitar a la gente a su refugio y mostrarles el proceso de cerca.

"Si no has visto cuánto necesitan ducharse y zapatos nuevos para sus pies, si no has visto las sonrisas en su cara cuando son ayudados, la chispa en sus ojos cuando te conectas ojo a ojo, no sabes," Dice de aquellos con ideologías opuestas.



Blanco lamenta, "Y no he contactado lo suficiente."



Junto con White, un abogado local se presenta en el refugio el lunes por la mañana.

Ha traído varios frascos grandes de mantequilla de maní. Podría ser un buen refrigerio para los muchos que aún no han llegado ese día.



White sigue buscando apoyo de otras iglesias comunitarias.



Con algo de ayuda de la Cruz Roja Americana, ha organizado un entrenamiento para iglesias interesadas en ayudar a albergar temporalmente a familias inmigrantes.



El entrenamiento está programado para comenzar el miércoles 3 de abril a la 1 p.m. a las 4 p.m.



La formación tendrá lugar First United Methodist Church en 1225 Boca Chica Blvd en Brownsville.