Abuela busca a nieto desaparecido en Harlingen

Una familia de Harlingen pide ayuda de la comunidad para localizar a su nieto que lleva desaparecido poco más de un mes.

El joven que recientemente cumplió 14 años se fue de la casa de su abuela sin dejar rastro alguno, ahora temen por su salud y su vida.

"Porque ahorita eres menor de edad y de no te puedes ir, así es de que ahorita las reglas las tengo yo en la casa y pues me dice tía no me entiendes, si te entiendo que yo no tengo mucho que darte, pero te estoy dando un techo", dijo María Elvira Martínez en busca de su nieto, Harlingen TX

Se trata de Jacob Matthew Barajas, un joven que recientemente cumplió 14 años, su familia nos cuenta que han estado batallando con él por más de un año, creen que la edad juega un papel importante en su comportamiento.

"Iba como suponer cuando pasaba eso que dormía en el parque, iba dos días a la semana y se reportaba a la escuela y ahora ni uno", agrego Martínez

La señora Martínez tiene la custodia de Jacob desde el 2011, pese a esto ella siente que cada día las puertas se cierran en cuanto a la búsqueda por su nieto.

"¿Vamos a esperarnos, dice vas a confiar? Voy a confiar en la policía, pues no sé, no me han dicho nada", agrego Martínez

Fue el 12 de enero que decidieron levantar un reporte por desaparición, pasaron los días, las semanas y ahora un mes ha pasado y dice no saber nada de su nieto.

Y las autoridades no le han dado información sobre el caso.

"No Han hecho nada y no sabemos que están haciendo algo y no queremos meternos en una investigación que si están haciendo una investigación, pero también no sabemos que sí están haciendo una investigación" Ramiro Martínez, tío del desaparecido

En su desesperación, la familia Martínez reporto a Jacob con el centro nacional de niños desaparecidos y explotados en busca de ayuda.

Con un reporte de desaparición en mano, Noticias RGV se dirigió al departamento de policía en Harlingen.

Solo nos dijeron que el joven había huido de casa y que el investigador se pondría en contacto con nosotros.

Según la señora Martínez, esta es la misma información que ella recibe cuando pide información sobre su caso.

Hasta esta hora de nuestro noticiero no hemos recibido información por parte del investigador acerca de como avanzan en la búsqueda.

Aún, la familia pide ayuda de la comunidad si usted conoce del paradero de Jacob comuníquese al 956-216-5400.

Es importante mencionar que como el joven es menor de edad, la persona que lo esté cubriendo podría enfrentar cargos penales.