Aquí Entre Nos: Dune Part II es un éxito en taquillas a nivel mundial

En el mundo del entretenimiento siguen las sorpresas. Aquí Entre Nos, Tania Garza nos habla de dos películas que han alcanzado cifras impresionantes, una de ellas ni siquiera se ha estrenado aún.

"Dune: Part Two" ha sido un éxito en taquilla. Además, "The Idea of You" ya está rompiendo récords antes de su estreno.

"Dune: Part Two" ha recaudado casi 500 millones de dólares a nivel mundial en solo 10 días, más de lo que la primera parte obtuvo durante todo su tiempo en cines.

Por supuesto, la primera película se estrenó en 2021, durante la pandemia de COVID-19.

Y fue lanzada en streaming simultáneamente, lo que redujo las ventas de boletos.

"The Idea of You" rompió un récord.

Deadline reporta que el avance de este romance intergeneracional protagonizado por Anne Hathaway y Nicholas Galitzine ha sido visto 125 millones de veces en plataformas de redes sociales, convirtiéndolo en el avance más visto de cualquier película original de streaming en la historia.

Esto, según la firma de análisis de datos en línea, Wave-Metrix.

"The Idea of You" se estrena el 2 de mayo en Prime Video.