La ceremonia de los 'Óscar' fueron el mes pasado, pero la industria del entretenimiento sigue otorgando premios.

El gremio de guionistas de Estados Unidos finalmente realizó sus premios 2024.

David Hemingson ganó al mejor guion original por "The Holdovers", mientras el ganador al Óscar, Cord Jefferson, recogió el mejor guion adaptado por "American Fiction".

Por el lado de televisión, la temporada final de "Succession" fue la gran ganadora, llevándose a la mejor serie dramática y mejor episodio dramático.

"Sunset Boulevard" dominó los premios Olivier, que reconoce a lo mejor del teatro en Londres.

El musical recibió un empate récord de siete trofeos, incluyendo mejor resurgimiento de un musical y honores en actuación para las estrellas Nicole Scherzinger y Tom Francis.

El movimiento del poder blanco se había unido, reclutando tropas en servicio activo, veteranos y, más notablemente, Timothy McVeigh.

Tim Mcveigh fue parte del grupo que quería declarar la guerra contra Estados Unidos. El movimiento de extrema derecha quería explotar el edificio Murrah.

"An American Bombing: The Road To April 19th" trata sobre el incidente terrorista más mortal en suelo estadounidense antes de los ataques del 11 de septiembre de 2001.

El documental explora el aumento en ideales antigubernamentales y violencia política que llevó al bombardeo de un edificio federal de la ciudad de Oklahoma en 1995, que mató a 168 personas, incluyendo 19 niños.

"An American Bombing: The Road To April 19th" se estrena este martes en H-B-O.