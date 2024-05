By:

Más pistas sobre el tercer misterio de "Benoit Blanc", protagonizado por Daniel Craig y escrito y dirigido por Rian Johnson.

Craig regresará en "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery".

Josh O'Connor de "Challengers" y "The Crown" está en la lista de sospechosos, al igual que "Priscilla" y la estrella de "Civil War", Cailee Spaeny.

Se espera que la producción comience pronto y esté lista para debutar el próximo año.

La ganadora del oscar Da'Vine Joy Randolph tiene un proyecto nuevo.

Según el semanario Variety, la coprotagonista de "The Holdovers" se ha unido a la comedia romántica "Eternity".

El reparto también incluye a Miles Teller y Elizabeth Olsen, está previsto que el rodaje inicie este verano.

La película de terror "Immaculate" ya se está transmitiendo, y algunos espectadores están horrorizados, ¡Porque no pueden verla!

Su director, Michael Mohan, respondió a las quejas de escenas "cómicamente oscuras", escribiendo en las redes sociales qué.

"Esto no se hizo de forma intencional. No tenemos control sobre las especificaciones de compresión de cada plataforma. Es un problema que realmente me desagrada."

"Immaculate" ya está disponible en las diferentes plataformas de streaming.