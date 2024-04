Arresto de alcalde enfrenta cargos de narcotráfico

La ciudad de Progreso, continua el día de hoy con su alcalde detenido por autoridades federales.

Luego que Gerardo Alanís fuera arrestado ayer, enfrentando cargos de posesión y distribución de cocaína.

Su abogado defiende hoy que él es inocente hasta que se le compruebe lo contrario.

Pero mientras tanto, el alcalde sigue manteniendo su puesto. Aunque sea tras las rejas.

Esta mañana, la juez federal Karen Betancourt dictaminó que como los cargos involucran cocaína no le dio fianza.

"Los otros comisionados no tienen derecho, no tienen autorización para remover, para mover a alguien, aunque quisiera, va a ser tocante para hacer una decisión del alcalde, horitas y se retira o no.", agrega Javier Villalobos, abogado municipal de Progreso

Tal y como explica Villalobos, si el alcalde no se presenta a las sesiones de cabildo. Se enfrenta al riesgo de que sea retirado de su cargo

El alcalde Gerardo Jerry Alanís, seguirá bajo la custodia de los Marshall hasta su próxima audiencia el jueves a las 2:15 de la tarde en los tribunales federales en Brownsville.