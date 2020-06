Aumentan casos positivos de coronavirus en centro de detención de Puerto isabel

En el lapso de unas dos semanas el número de detenidos que dieron positivo al COVID-19 en el centro de detención de Puerto Isabel ha aumentado drásticamente. A principios de mes eran 3 casos, hasta esta fecha se registran 33 casos activos y en general 36 desde que las pruebas comenzaron.

David Trejo va a cumplir 4 meses en custodia. Durante el pasado mes ha visto como se ha ido desocupando su dormitorio.



"Primero cayó uno y nos pusieron quince. Y luego cayeron otros - dos a la semana - y nos pusieron 14 días de cuarentena. Y luego cayeron estos cinco, y pos ya nos pusieron todo el mes de cuarentena."



Trejo dice que 9 personas de su dormitorio resultaron positivos para el virus. Los que aún están ahí se sienten enfermos. Muchos no tienen el sentido del gusto o del olfato. Pero comenta que no es suficiente tener solo algunos síntomas.



"Si tienes arriba de 100 grados te llevan a la enfermería. Y si no, no te llevan."



De acuerdo con las políticas de COVID-19 para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas o ICE, siguen las directrices de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC.



Compartieron una declaración en su sitio web:



"En algunos casos, personal médico en las instalaciones de detención de ICE están recolectando muestras de los detenidos para procesarlas en laboratorios comerciales o en las de salud pública. En otros casos, incluyendo cuando un detenido requiere un mejor nivel de atención, son enviados a un hospital local y pueden ser sometidos a la prueba a discreción del proveedor que lo atiende en el hospital."



Algunos casos resultarán en que detenidos sean enviados a un hospital local.



Trejo preferiría ser puesto en libertad.

Pero también le preocupa su audiencia en corte que ya fue aplazada 3 veces debido a la cuarentena. Y existe un problema más urgente, la limpieza.



"Agarrando los teléfonos, no tenemos cómo desinfectarlos. Lo usa una persona, y luego va y lo usa otra, y ahí va y lo usa otra. Y es ahí donde está el virus, donde están agarre y agarre, se traen el micrófono a la boca."



Agrega que no limpian los colchones de los detenidos enfermos y el desinfectante de manos está restringido.



Tienen suficientes cubrebocas y guantes, pero a estas alturas eso no les ayudará.