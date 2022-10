Aumentan robos y fraudes a través de la aplicación Zelle

La oficina de la senadora Elizabeth Warren realizo una investigacion encontrando que el fraude está aumentando en Zelle y los bancos no están reembolsando a la mayoría de los clientes.

El informe de la investigación reveló que el año pasado los usuarios de Zelle perdieron aproximadamente 440 millones de dólares por fraudes y estafas.

Zelle es propiedad de Bank of America, Capital One, J.P. Morgan Chase, PNC, Truist, U.S. Bank y Wells Fargo.

En respuesta, el grupo de comercio y defensa de la industria bancaria "bank policy institute" cuestionó las conclusiones de Warren, afirmando que los rivales de Zelle, como Venmo y Cashapp, reciben más informes de transacciones disputadas.

