Baja la Entrada de Cubanos a lo Largo de la Frontera con Estn

WESLACO - Muchos inmigrantes Cubanos han dicho que les han negado la entrada a los Estados Unidos después de que la política "Pies mojados, Pies secos" terminó.

Durante años, los cubanos podían ingresar a Estados Unidos bajo esa política y recibir su libertad condicional.

Anteriormente cualquiera que entraba a los Estados Unidos seguía el camino hacia la residencia legal para vivir en los Estados Unidos.

Ahora, quien llega a un puerto de entrada después del cambio de política del pasado jueves serán rechazado.

Nuestro medio de información cubrió el arribo de miles de cubanos que llegaban al sur de Texas el año pasado. El viernes, hablamos con un cubano que no logró llegar a tiempo quien comentó: "Podría volver, pero no es lo mismo. Te marcan cuando regresas. No voy a poder trabajar," dijo y agregó -"Vendí mi casa para llegar hasta aquí. Es difícil. No sé qué haré y no tengo dinero para permanecer en México pues de camino aquí tomaron mi dinero."

El hombre dijo que pagó $1.500 dólares para hacer el viaje a la frontera.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos dijo que las relaciones diplomáticas con Cuba fueron en orden y trabajándose desde el 2014. Informo que ahora las reglas para viajes, comercio y comunicación se abrieron entre los dos países. El Departamento también informó que han visto un aumento significativo en los intentos de ingreso sin autorización a los Estados Unidos.

Ellos quieren poner un freno a ese flujo.

El Programa de reunificación Familiar que se le otorga en los Estados Unidos a la gente que patrocina o respalda a sus familias que viven en Cuba, continuará.