'Beetlejuice' recibe elogios en el Festival de Cine de Venecia

"Beetlejuice Beetlejuice", la secuela de Tim Burton, que llega treinta y seis años después de la original, recibió una larga ovación de pie tras su estreno mundial en el Festival de Cine de Venecia.

La película se estrena en cines el seis de septiembre.

En otras noticias, se estrenó el primer adelanto de "The Six Triple Eight" de Tyler Perry, inspirada en la única unidad de mujeres de color del ejército que sirvió en el extranjero durante la Segunda Guerra Mundial.

La productora ejecutiva Kerry Washington encabeza el elenco.

"The Six Triple Eight" se estrena en cines selectos el 6 de diciembre y se emitirá en Netflix a partir del 20 de diciembre.