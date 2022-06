Cierre de un Puente en Edinburg Causa Problemas a Estudiante

EDINBURG - Un puente de Edinburg está causando que algunos residentes se inquieten a causa de los desvíos.



El puente sobre la calle Schunior se ha estado cerrado por casi dos semanas. Un coche pasó por las barandas y fuera del puente en el dia de Conmemoracion.



El director de Obras Públicas de Edinburg, Tom Reyna dijo que las barandas fueron sacadas por el impacto.



"Fue completamente a través de la baranda y rebotó en dos de ellos, y dañó ambos lados de la baranda," dijo.



Elyssa Salcido, estudiante UTRGV dijo que ella se va en bicicleta a la escuela. Ella le dijo a CHANNEL 5 NEWS que su viaje es casi tres veces más largo que lo que era antes del accidente.



"Me voy en bicicleta a la escuela. Por lo tanto, hace que mi ruta sea de mucho más tiempo porque tengo que bajar de la Schunior a McColl, hacia la University y de vuelta a la calle sugar. Lo que añade un poco de tiempo ", dijo.



La ciudad de Edinburg contrató a la empresa de ingeniería con sede en Rio Grande Valley B2Z para completar el proyecto.



Reyna dijo que los ingenieros determinarán si es seguro para volver a abrir el puente con barreras de cemento temporal antes de que termine la construcción.



"Van a darnos un análisis estructural completo del puente ya que había algunas columnas que fueron dañadas, y luego hacer los planos de ingeniería para reconstruir el puente con las nuevas barandas y así sucesivamente", dijo.



Si la empresa determina que no es seguro para que el tráfico pase durante la construcción, la ciudad de Edinburg no volverá a abrir el puente.



Reyna dijo que podría ser hasta dos semanas antes de tomar una decisión.