Demandan por presunta violación de derechos humanos tras aborto

Noticias RGV escucho a una de las representantes de la mujer del condado Starr que busca demandar al fiscal de distrito y al mismo condado.

En la demanda afirman que la acusó injustamente de asesinato en relación con su aborto de 2022, aunque los abogados aseguran que el caso no es por su aborto, sino de su arresto ilegal.

"Las bases legales de la demanda de la Sra. González no son sobre sus derechos reproductivos. La base legal de esta demanda es la violación inconstitucional de sus derechos civiles básicos cuando fue arrestada y acusada de un delito que no existe en el Estado de Texas", agrega Cecilia Garza, abogada de Lizzelle González.

Con un equipo legal y su madre a su lado, Lizzelle González se enfrentó a las cámaras por primera vez desde que presentó una demanda de derechos civiles contra el condado Starr y el fiscal de distrito.

Pide un millón de dólares, el doble de su fianza cuando fue arrestada por asesinato hace dos años.

"En enero de 2022, Lizelle González, de 26 años, tomó una decisión profundamente personal y difícil con respecto a su embarazo. Y si bien existe un gran debate sobre si la Sra. González debería o no poder tomar esa decisión, No hay ninguna duda de que su decisión no violó las leyes del estado de Texas y su conducta no fue criminal", agrega Cecilia Garza, abogada de Lizzelle González.

La demanda establece que González fue al hospital debido a complicaciones de un aborto en casa.

El personal del hospital supuestamente reportó a González al fiscal del distrito.

La demanda acusa a la oficina del fiscal de engañar al gran jurado para acusarla formalmente.

"La Sra. González fue atacada, fue procesada y perseguida por el fiscal de distrito del condado Starr", agrega Cecilia González, abogada de Lizzelle González.

Después de que González pasó tres días en la cárcel y pagó la fianza, se retiraron los cargos.

En una declaración pública, el fiscal de distrito Gocha Ramírez dijo que revisó la ley estatal. Y encontró que no tenían bases legales para los cargos, y llamó el caso un 'error'.

"Sus acciones no pueden caracterizarse y no se caracterizarán simplemente como un error. La ley del estado de Texas con respecto al asesinato establece específicamente, y estoy citando la sección 1906 del Código Penal de Texas. Este capítulo no se aplica a la muerte de un niño no nacido si la conducta acusada es una conducta cometida por una madre del feto.", agrega Cecilia Garza, abogada de Lizzelle González.

De acuerdo a los abogados de González, aunque el caso fue desestimado. Su arresto y la atención de los medios que llegó con ello, permanecen aún con ella.

"La vida de Lizelle cambió para siempre por la flagrante violación de sus derechos civiles", agrega Verónica Martínez, abogada de Lizzelle González

Nos comunicamos con Ramírez para ver si tenía algún comentario, pero dijo estar esperando a tener la oportunidad de revisar la demanda.

Aunque el condado aún necesita recibir la demanda, que se presentará ante el juez del condado, según los abogados de Lizelle González, tanto el fiscal de distrito como su asistente fueron notificados la tarde de este lunes.

A partir de ahí, todavía tienen unas dos semanas para responder a la demanda y luego se programarán audiencias a medida que esta demanda avance en los tribunales.