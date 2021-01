El condado Starr solicita ayuda del ejército a medida que aumentan las hospitalizaciones por COVID-19

Los funcionarios del condado Starr han solicitado ayuda médica adicional y personal del ejército para tratar a los pacientes con COVID-19 a medida que los casos siguen aumentando en el área.

El juez del condado Starr, Eloy Vera, dice que las 14 camas de pacientes COVID-19 en el Hospital Memorial del condado Starr están llenas.

El condado espera ampliar pronto la cantidad de pacientes enfermos, pero tiene poco personal.

"Tenemos más camas que podemos abrir, sin embargo, no tenemos el personal", dijo Vera. "No tenemos intensivistas. No tenemos la enfermería. No tenemos el neumólogo, cualquier personal que necesiten, simplemente no lo tenemos para abrir más camas".

Vera dice que el condado espera tener noticias de los militares para el miércoles.

Hasta entonces mientras las camas estén llenas, el condado transportará a los pacientes a otros hospitales del Valle del Río Grande.

Vea el video para el reportaje completpo.