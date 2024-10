Errores comunes en el manejo del dolor de espalda y cómo evitarlos

El dolor de espalda es la primera causa de discapacidad en estados Unidos.

Los pacientes gastan unos 50 mil millones de dólares al año tratando de encontrar alivio.

Si le duele la espalda, no está solo. 31 millones de estadounidenses sienten un dolor constante en la parte baja de la espalda.

"Si tengo que describir mi número del uno al 10, el dolor era 20", agrega Chef Renato Viola.

"Y sentí un dolor insoportable desde la espalda hasta las piernas", agrega Bianca Frogner, PhD, Dir., Center for Health Workforce Studies and Assoc. Prof., Department of Family Medicine, University of Washington.

El dolor de espalda, puede ser debilitante, y la forma en que lo maneje puede mejorarlo o empeorarlo.

En primer lugar, después de lesionarse la espalda, no aplique calor.

Demasiado calor aumenta el flujo sanguíneo a la zona lesionada, lo que intensifica el dolor y la inflamación.

Los médicos dicen que es mejor aplicar hielo primero.

Siguiente error: descansar demasiado puede hacer que los músculos se tensen. A menos que tu médico te prescriba reposo en cama, caminar con regularidad y hacer ejercicios suaves pueden ayudarte a curarte.

Tercer error: ignorar el problema. Sin un diagnóstico correcto, no podrá tomar las medidas adecuadas para corregirlo.

Una vez que vea a su médico, es importante que le haga preguntas específicas.

"La pregunta número uno es ¿por qué sufro? Y la respuesta a esa pregunta tiene que ser más específica que simplemente eres viejo. La segunda pregunta es si tiene experiencia en este tipo de problemas. Entonces es razonable preguntar, ¿puedo hablar con un paciente tuyo que hayas curado o ayudado recientemente que haya sufrido este mismo problema?", agrega Geirgiy Brusovanik, MD Cirujano ortopédico de columna, Miami Back & Spine Specialist.

La clínica Mayo informa de que uno de los mayores errores sobre el dolor de espalda es que la causa principal es levantar objetos pesados.

De hecho, el sedentarismo, las malas posturas, la obesidad y los factores genéticos son las principales causas del dolor de espalda.