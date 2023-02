Historias que Contar: Sthelita Salinas muestra su pasión por el arte a través de la fotografía

Una joven del Río Grande Valle muestra su pasión a través de la fotografía. En Historias Que Contar, en esta ocasión, les presentamos a un talento del Valle para el que la fotografía no solo nos enseña a capturar el momento, sino a identificar y expresar un por qué de esa foto. Conozcamos a Sthelita Salinas.

Actualmente, la fotografía es considerada como un arte. Pero al igual que en otras, la idea es más importante que su propia obra y como nos dice.

"Pues mira para mí, captar un momento alegre y tristes, no todo es alegría, pero la fotografía es bien importante para todos porque te quedas con ese pedacito de tiempo para siempre y cada vez que lo vuelves a ver sientes de nuevo esas emociones," dijo Salinas.

Para poder comprender una fotografía hay que comprender su historia e individualidad.

"Tienes la oportunidad de incluso viajar a otras partes, he ido a cubrir fotografía hasta las vegas, y es muy bonito porque todo el proceso de viaje, de gente, de conocer experiencias, de estar hay, es muy padre," dijo Salinas.

Salinas, considera que el arte fotográfico es la ventana del alma, mientras que algunos lo ven como una mera expresión artística que utiliza a personas u objeto.

"Esta profesión también te da relacionarte con gente del medio de la música, a mí me gusta mucho la música, de hecho a los 14 años estudié música, toco la batería, partituras, toda esa onda, y cuando ya empezó la fotografía como profesión porque soy diseñadora gráfica de carrera, pero me incline más por la fotografía, haces de muchas amistades conoces mucha gente y la gente del medio admira tu trabajo, le gusta," dijo Salinas.

En cada retrato hay historias, emoción e identidad y es la oportunidad para que un artista explote ideas y se comunique a través de su arte.

"Es algo que si a ti te apasiona de verdad, yo creo es como todas las carreras, no va a haber obstáculos que se te pongan enfrente, que no lo superes, necesitas paciencia, un fotógrafo no se hace de un día para otro necesitas tomar muchas fotos, para que vayas agarrando tu propio estilo, necesitas tolerancia porque a final de cuentas es un producto que estás vendiendo no?," dijo Salinas.