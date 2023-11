Hoteles del Valle Albergan Gratuitamente a Desplazados por H

HARLINGEN - Los damnificados de la costa de Texas, quienes están buscando un lugar donde poder refugiarse después de perder sus hogares, han encontrado en el Valle un lugar donde poder descansar.

Un hombre de Aransas Pass nos dijo que él y su familia se contactaron con la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA) y ellos le condujeron al a un hotel en Harlingen. “Estoy muy agradecido por tener un lugar donde podamos estar a salvo, donde bañarme y tener un lugar donde dormir. Fue una experiencia terrible. Estoy exhausto y casi no he dormido desde el huracán, ha sido muy difícil.”

La vocera de Country Inn and Suites, Crystal Breeland, le dijo a CHANNEL 5 NEWS que ellos les han dado la bienvenida a más de 20 familias afectadas de la costa de Texas desde el fin de semana. “Estamos registrados con FEMA para ofrecer nuestra propiedad como un alojamiento temporal, cuando se necesite.”

El hotel será el hogar de las familias evacuadas quienes se hospedaran aquí de forma gratuita hasta el 25 de septiembre. Después de eso, el hotel buscara un reembolso de parte del Gobierno. En estos momentos, existen 5 hoteles que están registrados con FEMA aquí en el Valle y están listos para albergar familias evacuadas. Durante el fin de semana, ellos tuvieron hasta 750 reservaciones, 75% más de lo usual para este mes.

Además del Contry Inn and Suites, existen otros 4 hoteles en Harlingen quienes le están dando la bienvenida a las familias desamparadas por el huracán. Éstos hoteles son: America’s Best Value Inn, Best Western Casa Villa Suites, La Copa Inn and Suites y Quality Inn.

Para ser elegible para recibir asistencia de albergues transicionales de FEMA, los evacuados deben:

· Registrarse con FEMA.

· Pasar una revisión de identidad y ciudadanía.

· Probar que su residencia primaria está en un área designada como desastre.

· Ser desplazado como resultado de este desastre y no poder obtener vivienda por otro medio.