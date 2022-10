HSI Realiza Auditorías por Documentos I-9 a Mayor Índice

MISSION – Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI por sus siglas en inglés) está realizando auditorías e inspecciones de documentos I-9 en negocios grandes y tiendas locales a una tasa más elevada que la del año pasado.



Una documento I-9 es la verificación de empleo para cualquier persona trabajando en los Estados Unidos.



Toda persona que esté empleada debería llenar y proveer este documento a su empleador.



El empleador entonces verifica la legitimidad de la información proveída en el documento.



Agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional comentan a CHANNEL 5 NEWS que ese no siempre es el caso.



Están encontrando que negocios locales no están cumpliendo mientras más negocios en el Valle del Río Grande responden a solicitudes de documentos I-9 por HSI.



El alza en auditorías por la agencia federal forma parte de un empujón del director titular de Aduanas y Protección Fronteriza.



En diciembre del año pasado, Tom Homan dijo, “quiero ver, por lo menos, un alza del 400 por ciento en operaciones laborales. No solo estamos hablando de arrestar a los extranjeros en estos lugares laborales y ponerlos ante un juez y escuchar sus casos en la corte. Estamos hablando sobre empleadores que conscientemente contratan a estas personas que no están autorizadas para trabajar”.



Victor Hugas con HSI dice que la agencia quiere que empleadores cumplan con la ley. El añadió que algunos negocios evitan deliberadamente el proceso de verificación de documentos I-9.



“También hemos visto negocios que son violadores flagrantes que todo su personal carece de permiso para trabajar o son ciudadanos estadounidenses que no están siendo reportados por otras razones fraudulentas”, dijo.



Esas razones varían, pero a menudo es para que el empleado reciba beneficios gubernamentales o de desempleo.



No todos los empleadores caen en la categoría de violación.



Marco Cavazos dirige recursos humanos en una franquicia local. El habitualmente verifica los documentos I-9 antes de contratar a alguien.



“Revisamos los documentos y nos aseguramos que no haya faltas de ortografía, nos aseguramos que todo esté en orden. Es básicamente cómo podemos averiguar si es real o no. También, no usamos algo que esté vencido”, dice Cavazos.



Hugas presiona a negocios a completar el proceso en línea de verificación de I-9 o enfrentar miles de dólares en multas.



Este es el caso para algunos negocios locales en el momento. Inspecciones recientes revelaron que restaurantes en nuestro área tienen negocios bajo la mesa.



“Fueron traídos hacia los Estados Unidos. Estaban trabajando aquí. Estaban siendo explotados. Estaban viviendo dentro de restaurantes, durmiendo en el contador”, explicó Hugas.



Esta práctica crea una ventaja injusta para competidores que están pagando a sus empleados sueldos y beneficios apropiados.



En el trabajo de Cavazos, todos sus solicitantes han sido aprobados por el sistema de verificación.



El negocio no ha recibido una auditoría, pero está listo si llega el día.