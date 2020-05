Iglesia en Donna afectada por muro fronterizo

DONNA - Parroquianos en una iglesia de Donna pronto podrían perder su sitio de adoración debido a la construcción del muro fronterizo, ya que se cree que quedaría del otro lado.

El gobierno quiere expropiar 6 acres que le pertenecen a decenas de personas, pero la decisión de construir un muro le afectaría incluso a quienes no viven en la zona.

Yolanda Hernandez lleva más que las llaves de este lugar.



"Soy miembro de esta iglesia y mis padres formaron parte de su construcción," comenta Hernandez.



Lleva incluso su historia.



El templo La Hermosa comenzó a llevar a cabo ceremonias religiosas en 1930 y siguen reuniéndose una vez a la semana, los domingos.



Hernandez menciona "Normalmente recibimos a cerca de 20, pero tenemos más miembros que no siempre vienen."



Es una cifra que varía de acuerdo a la ocasión. Bodas, funerales, bautizos.



Para llegar, los miembros pasan por la carretera Valley View en Donna, pasan por los diques, dan vuelta a la izquierda y luego a la derecha.



Sin embargo, el gobierno recibió la aprobación de expropiar estas tierras donde pretenden construir un muro sobre el dique, justo enmedio del camino a la iglesia.



Abogados que representan a algunos de los propietarios afectados por este proyecto, muestran inquietud sobre los efectos de la libertad de expresión religiosa.

"Eso va a afectar la religión substancialmente. Impactará el derecho a practicarla debido a no poder llegar a su iglesia y elegir la práctica religiosa que dicte su conciencia," explica Rick Garza.



Rick Garza, representante del proyecto Texas Civil Rights acudió ante un juez pidiéndole no cederle la propiedad al gobierno hasta que no resuelvan estas inquietudes entre otras.

El juez siguió otorgándole al gobierno posesión de las tierras.



"Incluso si hay un portón van a tener que pasar por lo que esencialmente será un punto de seguridad. Van a tener un número otorgado por la Patrulla Fronteriza para pasar por el portón. Pero no tendrán la certeza de que el portón abra, porque puede no haber electricidad o pasar algo que evite acceso a la iglesia".)\



Hasta cierto punto Hernandez concuerda con que el muro afectará la asistencia a la congregación.



Hernandez no tiene representación legal, pero habla con abogados estadounidenses.



El proyecto Texas Civil Rights solicitó que gobierno emita esos arreglos por escrito.

Estos hechos les recuerdan el caso de la capilla en La Lomita.



"Emitieron una excepción a las expropiaciones que el Congreso aprobó al año siguiente. Ahora hay algo en la ley federal que establece que los fondos para el muro no deben ser utilizados para construir en la zona de la Capilla La Lomita,” menciona Garza.



Al sur de Donna, miembros de esta iglesia, incluyendo a su pastor, quien viaja desde Sharyland, están al tanto de los cambios que puedan esperar.



"Mucha gente no vendrá por la excusa de que el portón esté cerrado. Así que afectará a algunos, pero a otros no. La gente que realmente quiera venir a la iglesia, lo hará," dice Hernandez.



Para Hernandez, que asistir a esta iglesia es una tradición con raíces desde su árbol genealógico, la decisión es simple y continuará asistiendo.

El proyecto Texas Civil Rights informa que seguirán litigando por los derechos de sus clientes cuyas propiedades fueron solicitadas por el gobierno.

Les inquieta que el gobierno no le ofrezca a sus clientes una compensación justa por sus propiedades.