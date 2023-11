Impacto ante posible cierre de gobierno en el Valle

Los agentes en los puntos de revisión de los aeropuertos, la patrulla fronteriza y aduanas corren el riesgo de no recibir sus salarios si los legisladores en Washington D.C. no se ponen de acuerdo para financiar el gobierno federal.

Ese conflicto puede causar largas demoras en aeropuertos como el de McAllen si sigue un desacuerdo por varios meses y ahora en la temporada navideña.

Viajeros saliendo del Valle enfrentan pocas filas para entrar a las salas de espera.

El Director de Aviación del Aeropuerto de McAllen, Jeremy Santomoy, dice que va a haber una alta demanda durante fin de semana de acción de gracias y la navidad.

Estima que pasara un promedio de hasta 50 mil pasajeros solo durante el mes de noviembre.

Pero con un inminente cierre del gobierno federal, esos pasajeros podrán ver demoras para pasar punto de revisión y retrasos en sus vuelos.

Andrew Scott, profesor de Ciencia Política en la Universidad de Texas Río Grande Valle no cree que los aeropuertos en el Valle van a cerrar sus puertas de la noche a la mañana, sin embargo, si los legisladores en Washington D.C no llegan a un acuerdo antes de la medianoche de este viernes, los agentes federales no recibirán sus salarios y se espera que abra agentes que no se presentarán al trabajo.

El congresista demócrata para el sur de Texas, Henry Cuéllar, quisiera agregar más fondos para agentes fronterizos, pero lo ve como algo difícil de agregar al actual acuerdo, pero él cree que se podrá evitar un cierre este viernes.

Cuéllar dice que ha estado en comunicación con el sindicato de la patrulla fronteriza y dice que tendrá un anuncio durante los siguientes días.