Inflación afecto las vísperas navideñas

Algunas familias del Valle del Río Grande han manifestado que aunque han destinado parte de su presupuesto para estas fechas, la inflación afecto sus buenas intenciones.

El momento en que muchos de nosotros espera un regalo de alguien para la Navidad, pero ¿qué tanto pudo afectar la inflación al normal funcionamiento de esta época?

Para una familia promedio, destinar parte de su presupuesto tal vez no fue tarea fácil.

"Ahora la inflación no lo permite, siento que quisiera darle más a mis niños, pero no se puede porque también uno piensa en sus papás, en mis hermanas, en mis primos, he sentido que desde que pasó lo del COVID económicamente como que no, uno vive como más apretado." Diana Molina dijo.

Diana y su esposo, de McAllen, son una pareja que tiene dos niños pequeños, y aunque aseguran tener intenciones de haberle dado detalle a todos los miembros de su familia, el presupuesto familia se vio afectado por los altos costos de los obsequios comparados con el año anterior.

"Yo te podría decir que como unos $800 nada más nosotros aquí de los 4, pero como está la situación, todo está muy caro, entonces como que se siente que lo que uno compra no es suficiente por la inflación." Molina dijo.

Aunque Diana nos comentó que por facilidad y seguridad de sus chiquillos prefiere hace las compras en el mall, muchos otros recurren a tiendas y negocios locales o pequeños.

"Una encuesta encontró que hace poco que si los clientes están pensando ahora en gastar el 40% de su presupuesto en la temporada navideña en pequeños negocios, eso nada más representa 88 billones de la economía nacional, entonces es importante que pensemos que los pequeños negocios son claves para el crecimiento económico." Carolina Martines, Director de CAMEO, dijo.

Se acerca el año nuevo y comerciantes locales esperan continuar en alta el nivel de sus ventas.